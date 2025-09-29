Lunedì 29 settembre, Rai 1 manda in onda la puntata Cane 3 di Blanca 3. L’appuntamento è proposto dalle ore 21:25 circa.

Blanca 3 puntata Cane 3, regista e dove è girata

La terza stagione di Blanca è il risultato della collaborazione fra Rai Fiction e Lux Vide, società del gruppo Fremantle Italia.

La sceneggiatura è scritta da Mario Ruggeri ed Alessandro Sermoneta, mentre la regia è affidata a Nicola Abbatangelo. Le riprese della nuova stagione si sono svolte nel Lazio ed in varie località della Liguria, soprattutto Genova e Camogli.

Sono sei le puntate che compongono Blanca e gli appuntamenti hanno una durata di circa due ore. Rai 1, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone uno alla settimana, nel prime time del lunedì.

Blanca 3 puntata Cane 3, la trama

Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, nella terza stagione mette in mostra una fragilità inedita. La protagonista, infatti, non può più contare sull’appoggio di Linneo, amato cane guida, e la sua scomparsa l’ha fatta cadere in un vortice di dolore e terrore. A nulla sembra servire l’appoggio della giovane Lucia, dell’amica fidata Stella e dell’amorevole padre Leone.

A tenere banco, in Blanca 3, vi sono le questioni sentimentali. L’ispettore Liguori, al termine della stagione precedente, ha scelto un’altra donna, ma i sentimenti verso la protagonista sono tutt’altro che svaniti. Lo stesso si può dire per Blanca, anche se le situazione potrebbe cambiare radicalmente con l’arrivo di Domenico Falena. Interpretato da Domenico Diele, è un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dall’affascinante manager Eva Faraldi (Matilde Gioli), che lo considera il suo agente migliore.

Spoiler finale

Blanca, nella prima puntata, ha un nuovo cane che fatica ad accettare, al punto da non dargli neanche un nome, chiamandolo solamente Cane 3. La consulente, insieme alle forze dell’ordine, lavora al caso dell’omicidio di Valya, una suora originaria dell’Ucraina. Ben presto, tale indagine si intreccia con un’altra, riguardante la misteriosa sparizione di un bambino.

Blanca 3 puntata Cane 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Blanca 3, in onda su Rai 1 dalle ore 21:25 circa, a partire da lunedì 29 settembre.