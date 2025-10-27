Ascolti tv 20 26 ottobre
Ascolti tv, la settimana dal 20 al 26 ottobre: vola Blanca, bene la prima di Report, crisi inarrestabile per il GF

Matteo Tuveri
27 Ottobre 2025
Continuano, anche nella settimana dal 20 al 26 ottobre, le difficoltà negli ascolti tv del Grande Fratello. Il reality di Simona Ventura, il 20 ottobre, cala ancora e nulla può contro Blanca.

Ascolti tv 20 26 ottobre, i dati di Rai 1

Passando in rassegna le prime serate di Rai 1, il 20 ottobre Blanca sfiora i 4 milioni di telespettatori con il 23,9% di share. Sia il martedì che il mercoledì, l’ammiraglia della TV di Stato trasmette Il Commissario Montalbano, al 16,8% ed al 17,8% di share. Buon debutto, il giovedì, per Noi del Rione Sanità. La fiction con Carmine Recano supera i 3,1 milioni di spettatori con il 19,1% di share.

Torna sopra la soglia del 20%, siglando un ottimo 20,1% di share, Tale e Quale Show, che il venerdì permette a Rai 1 di essere la più vista della giornata. In crescita Ballando con le stelle, che tocca i 3 milioni di spettatori con il 22,8% di share. Infine, la domenica, in calo Makari 4, a 2,6 milioni di spettatoti con il 17,1%.

Male il Grande Fratello

Spostando l’attenzione sui prime time di Canale 5, continua la crisi, nel prime time, del Grande Fratello. Il reality show di Simona Ventura è al 14,2%, con appena 1,8 milioni di spettatori. Il martedì, si difende bene La Notte nel Cuore, al 13,8%. Ottimo risultato, invece, per This is Me. Lo show di Silvia Toffanin, nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini, arriva al 21,1% di share con oltre 2 milioni ed 800 mila persone intrattenute.

Il giovedì, la finale di Io Canto Family si ferma al 15,9%, mentre Tradimento del venerdì tocca il 15,1%. Senza rivali, il sabato, Tu Si Que Vales, che si conferma il leader assoluto con 4 milioni e 200 mila telespettatori ed il 27,1% di share. Infine, la domenica, l’ennesimo appuntamento con La Notte nel Cuore è al 15,3%.

Ascolti tv 20 26 ottobre dati

Ascolti tv 20 26 ottobre, il debutto di Report e del GialappaShow

Analizzando le altre reti, il 20 ottobre ha debuttato il GialappaShow, che diverte, solo su TV8, 700 mila spettatori con il 4,1%. Un dato che permette alla rete di superare Rai 2, in crisi con Lo Spaesato sceso al 3,8%.

Serata affollata quella del martedì: Le Iene presentano Inside debutta con un ottimo 10,6%, e bene fanno anche TV8 con X Factor (al 5,1%) e DìMartedì con l’8,9%. Chi ci rimette sono Rai 2 e Rete 4, la prima al 2,7% con Freeze e la seconda al 4,1% con È sempre Cartabianca.

Il mercoledì, ottimo Matrimonio a prima vista che porta Real Time al 4% e si conferma un ottimo prodotto anche Una Giornata Particolare, che su La7 è al 6,1%. Il sabato, gli ottimi ascolti delle ammiraglie penalizzano Sapiens su Rai 3, fermo al 2,7%. Infine, domenica, buona la prima per Report su Rai 3, ad 1,6 milioni di spettatori con il 9,3%. Un ottimo risultato, che coincide con il calo de Le Iene, scende sotto il milione di telespettatori con il 7,9%.

Matteo Tuveri

