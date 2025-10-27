Continuano, anche nella settimana dal 20 al 26 ottobre, le difficoltà negli ascolti tv del Grande Fratello. Il reality di Simona Ventura, il 20 ottobre, cala ancora e nulla può contro Blanca.

Ascolti tv 20 26 ottobre, i dati di Rai 1

Passando in rassegna le prime serate di Rai 1, il 20 ottobre Blanca sfiora i 4 milioni di telespettatori con il 23,9% di share. Sia il martedì che il mercoledì, l’ammiraglia della TV di Stato trasmette Il Commissario Montalbano, al 16,8% ed al 17,8% di share. Buon debutto, il giovedì, per Noi del Rione Sanità. La fiction con Carmine Recano supera i 3,1 milioni di spettatori con il 19,1% di share.

Torna sopra la soglia del 20%, siglando un ottimo 20,1% di share, Tale e Quale Show, che il venerdì permette a Rai 1 di essere la più vista della giornata. In crescita Ballando con le stelle, che tocca i 3 milioni di spettatori con il 22,8% di share. Infine, la domenica, in calo Makari 4, a 2,6 milioni di spettatoti con il 17,1%.

Male il Grande Fratello

Spostando l’attenzione sui prime time di Canale 5, continua la crisi, nel prime time, del Grande Fratello. Il reality show di Simona Ventura è al 14,2%, con appena 1,8 milioni di spettatori. Il martedì, si difende bene La Notte nel Cuore, al 13,8%. Ottimo risultato, invece, per This is Me. Lo show di Silvia Toffanin, nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini, arriva al 21,1% di share con oltre 2 milioni ed 800 mila persone intrattenute.

Il giovedì, la finale di Io Canto Family si ferma al 15,9%, mentre Tradimento del venerdì tocca il 15,1%. Senza rivali, il sabato, Tu Si Que Vales, che si conferma il leader assoluto con 4 milioni e 200 mila telespettatori ed il 27,1% di share. Infine, la domenica, l’ennesimo appuntamento con La Notte nel Cuore è al 15,3%.

Ascolti tv 20 26 ottobre, il debutto di Report e del GialappaShow

Analizzando le altre reti, il 20 ottobre ha debuttato il GialappaShow, che diverte, solo su TV8, 700 mila spettatori con il 4,1%. Un dato che permette alla rete di superare Rai 2, in crisi con Lo Spaesato sceso al 3,8%.

Serata affollata quella del martedì: Le Iene presentano Inside debutta con un ottimo 10,6%, e bene fanno anche TV8 con X Factor (al 5,1%) e DìMartedì con l’8,9%. Chi ci rimette sono Rai 2 e Rete 4, la prima al 2,7% con Freeze e la seconda al 4,1% con È sempre Cartabianca.

Il mercoledì, ottimo Matrimonio a prima vista che porta Real Time al 4% e si conferma un ottimo prodotto anche Una Giornata Particolare, che su La7 è al 6,1%. Il sabato, gli ottimi ascolti delle ammiraglie penalizzano Sapiens su Rai 3, fermo al 2,7%. Infine, domenica, buona la prima per Report su Rai 3, ad 1,6 milioni di spettatori con il 9,3%. Un ottimo risultato, che coincide con il calo de Le Iene, scende sotto il milione di telespettatori con il 7,9%.