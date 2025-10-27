Prende il via il 27 ottobre IT Welcome to Derry, la nuova serie tv ispirata alla saga horror di It, personaggio creato da Stephen King. In Italia, il titolo è in onda, dalle 21:20 circa, su Sky Atlantic.

IT Welcome to Derry, regista e dove è girata

Ideata da Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, la produzione realizzata dalla Warner Bros. Television Studios e Vertigo Entertainment è pensata per essere il prequel di It e di It Capitolo Due, pellicole uscite nei cinema nel 2017 e 2019.

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la serie è diretta da Antony Muschietti. La prima stagione è composta da otto episodi, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì. Il progetto della serie è composto per essere articolato in tre stagioni.

Sky, come accaduto già in passato per altre produzioni, manda in onda il titolo in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui ha debuttato ieri, domenica 26 ottobre, su HBO.

IT Welcome to Derry, la trama

IT Welcome to Derry prende il via nel 1962, nel Maine. Una giovane coppia con un figlio decide di trasferirsi in città e subito dopo iniziano ad accadere strani eventi, che sconvolgono l’intera comunità.

Quello che attira maggiormente l’attenzione di tutti riguarda la scomparsa di Matty, un bambino con un passato decisamente difficile. A causa della sua psoriasi, spesso è finito al centro delle attenzioni dei bulli. L’ultima volta che è stato visto era all’interno di un cinema.

Spoiler finale

Nel debutto, la sparizione di Matty attira le attenzioni di tre suoi amici, Teddy, Phil e Lilly, quest’ultima reduce dal grave lutto della perdita del padre, morto in un incidente in fabbrica. Tutti e tre, in diverse occasioni, sono i testimoni di eventi paranormali, a loro giudizio collegati con la scomparsa di Matty. Decidono, così, di indagare e scoprono che l’amico, prima della scomparsa, è stato visto con una ragazza di nome Ronnie. Non sapendo cosa fare, scelgono di andare da lei a chiedere aiuto.

IT Welcome to Derry, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di IT Welcome to Derry, al via in Italia il 27 ottobre su Sky Atlantic.

Miles Ekhardt: Matty Clements;

Amanda Christine: Ronnie Grogan;

Jack Molloy Legault: Phil Malkin;

Clara Stack: Lilly Bainbridge;

Mikkal Karim-Fidler: Teddy Uris;

Taylour Paige: Charlotte Hanlon;

Jovan Adepo: Leroy Hanlon;

Stephen Rider: Hank Grogan;

Chris Chalk: Dick Hallorann;

James Remar: Francis Shaw

Bill Skarsgard: Pennywise.