Lunedì 20 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che noi abbiamo seguito in diretta. Al timone dello show, al via alle 21:45, c’è Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plvani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Nel corso della serata odierna, è attesa la partecipazione, in qualità di ospite, di Sonia Bruganelli, che per anni ha lavorato come opinionista del reality. Inoltre, è comunicato l’esito del televoto fra Giulia, Grazia, Bena e Francesco.

Grande Fratello diretta 20 ottobre, Simona Ventura rimprovera Jonas

La diretta del 20 ottobre del Grande Fratello parte con una clip incentrata su quel che è accaduto nella settimana. La conduttrice Simona Ventura accoglie, in studio, Sonia Bruganelli.

Primo collegamento con la casa, poi si passa subito nel Confessionale, dove c’è Anita. La concorrente, qualche giorno fa, ha abbandonato il programma a causa della morte della mamma. Anita: “Sono ancora qui per volontà mia e della mia mamma, che mi ha spinto a fare questa esperienza“. La giovane rientra in Casa. Mentre gli altri sono sottoposti al Freeze, racconta loro ciò che è avvenuto all’esterno del programma: “Mi siete mancati. Come avete saputo, mamma non c’è più, il sabato che mi avete visto andare in Confessionale mi ha salutato. Ho richiesto di tornare perché era una promessa, una volontà mia e di mamma. L’unica cosa che desideravo era rinchiudermi in questa bolla e non pensare al fuori”.

Clip su Rasha, “contesa” da Omer e Francesco. In studio, si sprecano complimenti verso il secondo, che per Pacelli è “l’unico che sta giocando“. Filmato su Jonas e sul suo approccio con le donne del cast. Plevani lo critica: “Hai fatto l’uomo vissuto con Giulia che ha 20 anni, ma tu ne hai 24!“. Bruganelli, invece, lo invita ad esplorare. Jonas ammette di avere una “connessione” con Rasha, ma lei è meno convinta.

Appena finisce il collegamento, Jonas se la prende con Grazia, ma la conduttrice si imbestialisce e torna subito in diretta: “Modera le parole e cambia l’atteggiamento, queste cose non le dici né qui dentro né fuori“.

Il televoto flash per “punire” coloro che non si espongono

La diretta del Grande Fratello del 20 ottobre va avanti. Clip su Donatella, che ha dovuto indossare dei guantoni per 24 ore, senza così poter fare le faccende di casa. Tornati in diretta, Donatella confessa di non andare d’accordo con Francesco: “Lo vorrei portare dai miei figli, magari lo svegliano un po'”. Sonia Bruganelli, però, non ci sta: “Lui è sveglissimo, tu stai troppo tempo in cucina, dovresti partecipare di più agli inciuci“. Plevani: “Ti nascondi dietro le tue battute, vorrei vederti di più fare la concorrente“.

Si torna nella Casa, dove Jonas è in crisi per quanto accaduto poco fa. Il partecipante va in Confessionale e si confronta con la conduttrice. Jonas, in lacrime: “Sono una persona con dei valori, passare per quel che non sono va contro i miei valori”. Ventura prova a rassicurarlo: “Hai chiesto scusa, nella vita si sbaglia e si cade, ma ci si rialza“.

Si volta pagina con l’esito del televoto. Il concorrente meno votato è Bena. Quest’ultimo finisce al televoto flash per l’eliminazione, insieme ad altri tre partecipanti selezionati direttamente dal pubblico mediante un sondaggio social, nel quale gli spettatori hanno dovuto individuare i tre che si sono esposti di meno. Ascanio Pacelli li bastona: “Siete entrati leoni e siete diventati agnellini, tirate fuori gli artigli ed esponetevi“. Matteo si infuria: “Se pensate che io sia qui a non fare niente, io mi chiedo cosa mi teniate a fare“.

Simona Ventura comunica i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione: con Bena vanno al televoto flash Flaminia, Mattia e Matteo.

Grande Fratello diretta 20 ottobre, la storia di Ivana e l’eliminazione di Bena

Simona Ventura apre il televoto : fra poco, nella diretta del Grande Fratello del 20 ottobre, uno di loro deve abbandonare il programma. Intanto, abbondano le polemiche fra i partecipanti, che non hanno preso di buon grado la decisione del pubblico.

Un focus è proposto ora su Ivana, che ha raccontato il suo percorso di transizione di genere. Ha raccontato di essere nata bambino, ovvero “in un corpo che non mi apparteneva: io ero già Ivana, ma in un corpo da maschio“. Racconta di aver subito del bullismo e, non appena ha compiuto 18 anni, ha iniziato subito il percorso verso la “liberazione“. Poi confessa di provare un senso di colpa verso il marito, per non poter avere figli. Ivana riceve la visita del marito Tony.

Sfida per Giulia e Benedetta, chiamate a compiere una missione per rimpolpare il budget della spesa. Chiuso il televoto: il meno votato, dunque eliminato, è Bena. Si parla ora di Grazia, che avrebbe una cotta per Mattia, che però è fidanzato. Lei, tuttavia, minimizza e dichiara di rispettare la persona all’esterno del programma.

La diretta sia avvia alla conclusione con le nomination. Benedetta e Giulia votano Rasha. Ivana opta per Domenico. Lui, invece, sceglie Ivana. Grazia individua Francesca/Simone. Francesca/Simone, Jonas e Flaminia selezionano Matteo, che ha chiesto di essere nominato perché “amante delle sfide”. Cosa, questa, che attira le critiche di Floriana e Sonia. Matteo, Rasha e Francesco scelgono Benedetta. Donatella seleziona Flaminia. La scelta di Mattia, invece, è Donatella. Infine, il voto di Omer va a Jonas.

Al televoto finiscono Rasha, Benedetta e Matteo. Il meno votato sarà eliminato. Termina qui la puntata.