Mercoledì 25 febbraio si è svolta la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo gli ascolti. La manifestazione canora, pur confermando di essere un’edizione meno vista dell’anno scorso, ha ricevuto comunque un buon riscontro.

Sanremo 2026 ascolti seconda serata, i dati

Analizzando nel dettaglio gli ascolti della seconda serata, l’anteprima denominata Sanremo Start, in onda fino alle 21:40 circa, ha tenuto compagnia a poco più di 11 milioni di telespettatori, con una share del 47,3%.

La prima parte, proposta dalle 21:46 alle 23:34 circa, ha invece divertito 11 milioni e 224 mila telespettatori, con una share del 57,8% di share. La seconda ed ultima parte, che ha chiuso alle ore 01:10 circa, è invece scesa a 5 milioni e 794 mila persone, con una share del 62,3%.

Escludendo l’anteprima, l’ascolto medio della seconda serata è pari a 8 milioni e 800 mila spettatori, con una share del 59%.

Il confronto con lo scorso anno

Nel 2025, il Festival di Sanremo di Carlo Conti aveva ricevuto degli ascolti decisamente molto positivi. La prima parte, che andava dalle 21:16 alle 23:28, aveva tenuto compagnia a 14 milioni e 900 mila telespettatori, con una share del 63,6%.

La seconda ed ultima parte, in onda dalle 23:33 all’01:11, ha invece intrattenuto oltre 7 milioni e 600 mila telespettatori, con il 67,2% di share. In totale, la media della serata si è fermata ad 11 milioni ed 800 mila spettatori, con il 64,6% di share.

Per quel che concerne l’anteprima, denominata Sanremo Start, aveva interessato poco più di 12 milioni di spettatori con il 50% di share. Tale parte, va ricordato, quest’anno è stata allungata di circa 20 minuti, probabilmente per evitare lo scontro diretto con il competitor La Ruota della Fortuna. Il game di Scotti e Lui, ieri, ha ricevuto il 15,6% di share con 3 milioni e 600 mila spettatori.

Sanremo 2026 ascolti seconda serata, il passato ed il PrimaFestival

La seconda serata di Sanremo 2026 si conferma, dunque, più bassa negli ascolti rispetto allo scorso anno, con quasi 5 punti percentuali in meno di share. Tuttavia, con il 59,8% di share, il direttore artistico Carlo Conti è comunque riuscito a migliorare il debutto del martedì, che si era fermato al 57,7% di share.

La seconda serata di Sanremo 2026 ha permesso, inoltre, a Conti di migliorare nettamente i dati degli ultimi anni. Eccezion fatta per i record del 2025 e 2024, il dato di ieri è uno dei più alti di sempre mai registrati dal Festival, di gran lunga superiori anche alle edizioni targate Amadeus del 2022, 2021 e 2020.

In access prime time, il PrimaFestival ha divertito 7 milioni di persone con il 33% di share.