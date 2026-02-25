La programmazione tv di stasera giovedì 26 febbraio 2026 entra nel vivo con la Terza Serata del 76° Festival di Sanremo. Su Rai 1 la competizione canora prosegue con nuove esibizioni e la classifica provvisoria che inizia a delineare i favoriti per la vittoria finale. Nonostante l’enorme richiamo dell’Ariston, la contro-programmazione offre alternative di altissimo livello, con kolossal premiati dall’Academy e thriller che hanno segnato la storia del cinema.

Mentre la musica italiana riempie i salotti, gli spettatori possono scegliere di immergersi nell’epica dell’Antica Roma con Il gladiatore su Canale 5, o lasciarsi travolgere dalla tensione criminale di Heat – La sfida su Rai Movie. Un palinsesto che non dimentica l’approfondimento politico, i documentari naturalistici e il grande calcio internazionale, garantendo una scelta completa per ogni tipo di pubblico.

Stasera in TV giovedì 26 febbraio 2026: Rai

Rai 1 – 20:40 – Festival di Sanremo (Musica): Terzo appuntamento con la 76ª edizione. I Big tornano sul palco per convincere pubblico e giurie, accompagnati da grandi ospiti e momenti di spettacolo.

Rai 2 – 21:20 – The Americas – Le Ande (Documentario): Un viaggio spettacolare lungo la catena montuosa più estesa del mondo, tra vette innevate e fauna selvatica estrema.

(Documentario): Un viaggio spettacolare lungo la catena montuosa più estesa del mondo, tra vette innevate e fauna selvatica estrema. Rai 3 – 21:20 – La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Film): Il dramma storico magistrale che ricostruisce con realismo agghiacciante la fine del Terzo Reich all’interno del bunker di Berlino.

Rai Movie – 21:10 – Heat – La sfida (Film): Il capolavoro poliziesco di Michael Mann che vede per la prima volta faccia a faccia due leggende come Al Pacino e Robert De Niro.

(Film): Il capolavoro poliziesco di Michael Mann che vede per la prima volta faccia a faccia due leggende come Al Pacino e Robert De Niro. Rai 5 – 21:23 – Quaranta anni senza Giancarlo Siani (Documentario): Un doveroso omaggio alla memoria del giornalista ucciso dalla camorra, un simbolo di coraggio e verità.

Rai Premium – 21:20 – Hannah Swensen indaga – Una dolce vendetta (Intrattenimento): Un nuovo giallo per la pasticcera detective più amata della TV, tra ricette e misteri da risolvere.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:32 – Dritto e rovescio (Informazione): Paolo Del Debbio conduce il dibattito sui temi caldi dell’attualità politica ed economica italiana.

Canale 5 – 21:20 – Il gladiatore (Film): Il kolossal di Ridley Scott con Russell Crowe. Un'opera epica che racconta la vendetta di Massimo Decimo Meridio contro il tiranno Commodo.

Italia 1 – 21:25 – The King's Man – Le origini (Film): Il prequel della celebre saga di spionaggio che esplora la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente durante la Grande Guerra.

La7 – 21:15 – Piazzapulita (Attualità): Corrado Formigli ospita giornalisti e politici per analizzare i fatti salienti della settimana con inchieste esclusive.

TV8 – 21:00 – Nottingham F. – Fenerbahce (Sport): Calcio europeo in diretta. Una sfida decisiva per il cammino delle due squadre nelle competizioni internazionali.

Nove – 21:30 – Only Fun – Comico Show (Intrattenimento): Una serata all'insegna della risata con gli sketch dei migliori comici del panorama italiano.

Canale 20 – 21:08 – King Kong (Film): La versione visivamente sbalorditiva diretta da Peter Jackson che riporta sul grande schermo il mito del gorilla gigante.

(Film): La versione visivamente sbalorditiva diretta da Peter Jackson che riporta sul grande schermo il mito del gorilla gigante. La7 Cinema – 21:15 – Il verdetto (Film): Paul Newman interpreta magnificamente un avvocato in declino che trova l’ultima occasione di riscatto in una causa difficile.

I film di questa sera in TV – giovedì 26 febbraio 2026

Se preferite il cinema alla musica di Sanremo, ecco i titoli imperdibili della serata:

Il gladiatore (Canale 5): Un classico moderno premiato con 5 Oscar che non smette mai di emozionare.

(Canale 5): Un classico moderno premiato con 5 Oscar che non smette mai di emozionare. Heat – La sfida (Rai Movie): Il poliziesco definitivo, celebre per la sua incredibile rapina in banca e il carisma dei protagonisti.

(Rai Movie): Il poliziesco definitivo, celebre per la sua incredibile rapina in banca e il carisma dei protagonisti. The King’s Man – Le origini (Italia 1): Azione, avventura e una rilettura fantasiosa della storia mondiale.

(Italia 1): Azione, avventura e una rilettura fantasiosa della storia mondiale. La caduta (Rai 3): Una ricostruzione storica potente, sorretta dall’interpretazione indimenticabile di Bruno Ganz.

(Rai 3): Una ricostruzione storica potente, sorretta dall’interpretazione indimenticabile di Bruno Ganz. Il verdetto (La7 Cinema): Un legal drama d’autore diretto da Sidney Lumet che scava nell’etica e nella giustizia.

(La7 Cinema): Un legal drama d’autore diretto da Sidney Lumet che scava nell’etica e nella giustizia. King Kong (Canale 20): Tre ore di grande spettacolo tra azione, sentimenti e creature fantastiche.

⭐ Il film consigliato della serata: Heat – La sfida

Rai Movie, ore 21:10

Contro i fiori di Sanremo, Rai Movie schiera il cemento e l’acciaio di Los Angeles. È un film monumentale non solo per l’incontro tra De Niro e Pacino, ma per la regia millimetrica di Michael Mann. Una sfida psicologica e fisica tra un ladro metodico e un poliziotto ossessionato che trascende il genere poliziesco per diventare un’opera sull’isolamento e sul destino.

Perché sceglierlo:

È una delle vette assolute del cinema degli anni ’90.

La sparatoria per le vie di Los Angeles è considerata la migliore mai girata.

Offre un approfondimento psicologico dei personaggi raro nei film d’azione.

I film su Sky giovedì 26 febbraio 2026

L’offerta Sky spazia tra grandi franchise e cinema d’autore italiano: