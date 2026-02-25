Mercoledì 25 febbraio, in diretta su Rai 1 dalle 20:40, è andata in onda la seconda serata di Sanremo 2026. I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini sono affiancati dall’attrice Pilar Fogliati, dal comico Lillo e dal cantante Achille Lauro.

Si tratta di una puntata ricca di avvenimenti. Oltre all’esibizione dei quindici Big, infatti, è assegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali ed è omaggiata Ornella Vanoni. Al termine della serata è resa nota la top five, scelta dal voto congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto.

In apertura della diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli conduce le semifinali delle Nuove Proposte.

Sanremo 2026 diretta 25 febbraio, Angelica Bove e Nicolò Filippucci in finale fra le Nuove Proposte

Laura Pausini apre la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. La cantante fa il suo ingresso sul palco ed accoglie Carlo Conti. Si parte subito con il circuito delle Nuove Proposte. Come detto, le semifinali sono guidate da Gianluca Gazzoli.

Il primo duello è fra Nicolò Filippucci e Blind, El Ma & Soniko. Il primo canta Laguna, il secondo Nei miei DM. La semifinale è vinta da Nicolò: direi meritatissimo. Il secondo faccia a faccia oppone Mazzariello con Manifestazione d’amore ad Angelica Bove con Mattone. Anche in questo caso, Angelica ha una marcia in più dell’avversario ed il suo brano è superiore a molti di quelli in gara fra i Big. Ed infatti, la vittoria va a Bove.

Gazzoli ringrazia Carlo Conti: “Oggi è il 25 febbraio, giorno del compleanno di mia mamma, che è scomparsa poco tempo fa. Ti ringrazio per l’opportunità, sei un grande maestro e di questo tempo ce n’è un gran bisogno“.

L’ingresso a Teatro di Achille Lauro

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 procede con la gara dei Big. La prima a salire sul palco è Patty Pravo, che propone la sua Opera. La musica del suo brano è veramente bella.

Sulle note di Incoscienti Giovani fa il suo ingresso Achille Lauro. Un’ovazione enorme del pubblico per l’artista: i conduttori, di fatto, non riescono quasi ad andare avanti. Conti scherza: “Vista la vostra reazione direi che non sono stato un incosciente anziano a chiamarlo a co-condurre il Festival“. A Lauro il compito di dare il benvenuto a LDA ed Aka7even con Poesie clandestine. Il pezzo dei due ex Amici, al secondo ascolto, è molto orecchiabile. Terzo brano in gara è Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti.

Il conduttore accoglie il Coro ANFFAS della sezione de La Spezia, composto da 100 artisti con disabilità, che intona Si può dare di più. A loro, durante la performance, si unisce anche Laura Pausini, per la gioia dei membri del coro (e del pubblico in sala). Momento molto bello.

In ritardo di 6 minuti sulla scaletta (ed è una notizia, nell’epoca Conti) arriva Pilar Fogliati.

Sanremo 2026 diretta 25 febbraio, Tommaso Paradiso

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 procede con Tommaso Paradiso. Canta I Romantici, brano che nella versione radiofonica è davvero molto forte. Dopo un’ora e mezzo di spettacolo, arriva il quarto ed ultimo co-conduttore della serata, ovvero Lillo. Breve gag sui suoi esercizi da conduttore con annessa una (forse?) frecciatina di Conti all’oramai ex direttore di Rai Sport Petrecca (“e dove dovrebbe cantare un cantante a Sanremo, al Teatro Olimpico?“, dice parlando con Lillo), poi annuncia Elettra Lamborghini. Voilà ha un ritornello destinato a rimanere in testa, ma la cantante conferma le sensazioni del debutto: ci si attendeva, da lei, qualcosa in più. Dopo l’esibizione, Lamborghini fa un appello: “Dovete smetterla di fare i festini bilaterali a notte fonda!“. Un appello che l’artista ha già fatto con un post sui social, diventato virale, pubblicato nelle scorse ore.

L’Ariston accoglie le medagliate olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. Standing ovation da parte della platea. Una clip mostra alcune delle vittorie più emozionanti di Milano-Cortina. Per lanciare le Paralimpiadi, in partenza il 6 marzo, arrivano gli atleti Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra. Saluto anche da parte di Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Il sempre acclamato Achille Lauro lancia Stella stellina, la bella canzone di Ermal Meta. Al termine dell’esibizione, l’artista: “I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio“. Si passa al Momento TIM: il pubblico canta Perdere l’amore. Fortunatamente, non è stata usata l’intelligenza artificiale. Fa irruzione sul palco la finta Laura Pausini interpretata da Vincenzo De Lucia: “Saluto il pubblico che è lassù in galleria, i poveri. Sei scuro in volto, ma vai veloce. Vabbè che è l’ultimo anno e non ti interessa più niente, tanto l’anno prossimo passerai il pacco…“.

Il duetto Laura Pausini-Achille Lauro

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 prosegue con il duetto, sulle note di 16 marzo, di Laura Pausini ed Achille Lauro. È la volta di Levante: canta Sei tu. Il segnale si sposta sul Suzuki Stage, dal quale Bresh intona La tana del granchio ed Introvabile.

Lillo, con tanto di leggìo e musica di sottofondo, tenta di fare un monologo: “È lungo 28 minuti, ma se vuoi posso farlo durare anche 31 minuti“. Ovviamente, Carlo Conti non è d’accordo ed invita il suo co-conduttore a presentare le Bambole di Pezza, che cantano Resta con me. A loro non vanno i consueti fiori consegnati, di solito, a tutti i Big dopo le loro performance.

Achille Lauro, nella diretta del 25 febbraio, intona ora Perdutamente. Carlo Conti: “Il 1° gennaio è successa la tragedia di Crans Montana e pochi giorni dopo abbiamo visto le immagini di una mamma chinata sulla bara di un figlio con Perdutamente in sottofondo. Oggi Lauro la intona soprattutto per loro, perché certe tragedie non devono succedere mai più“. Lauro è accompagnato dalla soprano Valentina Gargano e da un coro di 20 elementi.

Uno dei momenti più belli dell’intero Festival, per significato, canzone e regia. Lauro: “Se la musica ha confortato anche solo una persona per noi era un dovere“.

Sanremo 2026 diretta 25 febbraio, riparte la gara

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 continua con Ti penso sempre di Chiello. I co-conduttori Pilar Fogliati e Lillo, con il secondo che in una gag legge solamente la punteggiatura e le congiunzioni, annunciano l’esibizione di J-Ax con Italia Starter Pack. Canzone interessante. Prima che è l’inedito di Nayt.

Si cambia decisamente ritmo con Max Pezzali. Dalla Costa Toscana, l’artista intona Nord Sud Ovest Est e Tieni il tempo. Gag fra Pausini e Conti: il conduttore ha visto la star mangiare la mortadella. Il dodicesimo Big è Fulminacci, che canta Stupida Fortuna. Seguono Marco Masini con Fedez con Male Necessario.

Tempo di gag: Lillo effettua una lezione di staging a Laura Pausini, con una serie di mosse da effettuare mentre l’artista intona La Solitudine. Non appena c’è un accenno di leggerezza, Conti spezza subito gli entusiasmi, al punto che Pausini ammette: “Lillo, ci sta cacciando“. È il momento del Premio alla Carriera a Fausto Leali. L’artista esegue Mi manchi e Io amo, cantate insieme al pubblico, che poi gli tributa una lunga standing ovation. Leali è visibilmente emozionato. Altra lezione di staging di Lillo, questa volta per Achille Lauro per Rolls Royce.

Dargen D’Amico, decisamente colui che ha osato di più sull’outfit, canta AI AI. Le lezioni di staging di Lillo proseguono: ora coinvolgono tutto il pubblico ed i co-conduttori (Lauro escluso) sulla sigla Emigrato (Italiano). Ultima in gara è Ditonellapiaga con Che fastidio!.

L’omaggio ad Ornella Vanoni e la classifica

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 si avvia alla conclusione. Per omaggiare Ornella Vanoni arriva la nipote Camilla Ardenzi, che canta L’Eternità. Sul finale risuona la voce di Ornella, in un filmato d’epoca.

Una clip mostra i momenti salienti delle performance dei Big di oggi. Collegamento con Nicola Savino per lanciare il DopoFestival. Finalmente, ci siamo con la top five del Televoto e Giuria delle Radio. I migliori, in ordine casuale, sono Tommaso Paradiso, LDA con Aka7even, Ermal Meta, Nayt e Fedez con Marco Masini.