Di seguito sveliamo gli ascolti della terza serata di Sanremo 2026. Il Festival è arrivato al giro di boa: mancano appena due puntate alla fine della manifestazione ed è dunque già possibile individuare una chiara tendenza.

Sanremo 2026 ascolti terza serata, i dati del giovedì

Snocciolando gli ascolti della terza serata di Sanremo 2026 emerge come l’anteprima, denominata Sanremo Start, ha tenuto compagnia a poco più di 11 milioni di telespettatori, con il 46,16% di share. Tale segmento è andato in onda dalle 20:40 alle 21:45 circa, contenendo dentro la finale delle Nuove Proposte fra Nicolò Filippucci ed Angelica Bove.

La prima parte, invece, ha appassionato oltre 12 milioni e 300 mila persone, con il 60% di share. La seconda ed ultima parte, invece, ha appassionato poco meno di 5 milioni ed 800 mila italiani, con una share del 60,7%, terminando intorno alle 01:12 circa.

In media, la terza serata ha chiuso con una media superiore ai 9 milioni e 300 mila telespettatori, con una share del 60,3%.

Il confronto con lo scorso anno

Per Sanremo 2026 si tratta di un netto cambio di marcia rispetto allo scorso anno: per la prima volta, infatti, il format ha superato, nell’Auditel, la passata edizione. Dodici mesi fa, la kermesse aveva chiuso con una media del 59,8% di share, con 10 milioni e 700 mila telespettatori.

In particolare, la prima parte, proposta dalle ore 21:24 alle 23:30, la kermesse ha divertito 13 milioni e 700 mila individui, con il 60% di share. La seconda parte, invece, ha tenuto incollati di fronte allo schermo 6 milioni e 700 mila persone, con una share del 59,5% di share.

Si è trattato, lo scorso anno, della serata meno vista dell’intera rassegna musicale.

Sanremo 2026 ascolti terza serata, il PrimaFestival

La terza serata di Sanremo 2026, dunque, ottiene il record dell’edizione: il duo Carlo Conti e Laura Pausini, per la prima volta, supera la soglia del 60% di share, ottenendo, come detto, un risultato migliore rispetto allo scorso anno, considerando esclusivamente la share.

Si tratta, per una terza serata, di uno dei risultati migliori di sempre per la kermesse, il terzo ascolto più alto dal 1995 ad oggi. In tale lasso di tempo, solamente Amadeus nel 2024 riuscì a fare meglio, toccando il 65% di share, terminando intorno alle 01:40 circa.

Il PrimaFestival, in onda per circa dieci minuti dalle 20:30, ha intrattenuto 6 milioni ed 800 mila spettatori, con una share del 32,1%. Su Canale 5, invece, va segnalata la continua crescita de La Ruota della Fortuna, che nonostante la contrapposizione con la kermesse supera comunque i 4 milioni di spettatori, con il 16,8% di share.