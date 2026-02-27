Venerdì 27 febbraio si è svolta una nuova conferenza stampa di Sanremo 2026, che noi seguiremo in diretta. L’incontro è aperto con un focus sugli ascolti, firmato dal direttore Auditel Paolo Lugiato. A seguire presenziano il Direttore ed il Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore e Claudio Fasulo.

Nel parterre di ospiti spicca la partecipazione del conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Al suo fianco dovrebbe esserci la co-conduttrice della quarta serata, ovvero Bianca Balti.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 27 febbraio, il punto sugli ascolti

La diretta della conferenza stampa del 27 febbraio parte con i saluti istituzionali. Il Presidente della Regione Marco Bucci: “Sono molto emozionato, il Festival è un ambasciatore della Liguria, che fa conoscere al mondo ciò che siamo, il nostro spirito e la nostra cultura. Il Festival è la Liguria, non vogliamo pensare che possa esistere senza noi liguri, come Presidente farò il possibile affinché la kermesse rimanga con noi“. Questa sera sarà consegnato, agli artisti che hanno eseguito il duetto vincitore, un premio realizzato in filigrana, rappresentante una Caravella con la Croce di San Giorgio. Saluto anche da parte del Sindaco Alessandro Mager, che esprime la propria soddisfazione: “Sta funzionando tutto, siamo molto felici“.

Per un punto sugli ascolti arriva il direttore Auditel Paolo Lugiato: “In Total Audience, la puntata ha ricevuto una media di 9 milioni e mezzo di spettatori, con il 60,6% di share. Dei telespettatori, 207 mila persone hanno seguito lo show da smartphone e tablet. Il PrimaFestival ha ricevuto il 32,1% di share con 6 milioni ed 890 mila spettatori. Il DopFestival, fino alle 02:00, ha ottenuto il 50,9% di share con 2 milioni di telespettatori. Le visualizzazioni su Rai Play riguardano, per il 68%, le esibizioni dei Big“.

Il Direttore Williams Di Liberatore: “Stiamo crescendo nelle tre serate, con un target di pubblico molto giovane. Il picco è del 65% e si è avuto durante la performance di Alicia Keys. Sui social, la terza serata ha ottenuto 80 milioni di visualizzazioni, con un +30% rispetto allo scorso anno“.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

La conferenza stampa di oggi di Sanremo 2026 continua con le parole di Carlo Conti, oggi collegato dalla Sala Stampa Lucio Dalla, quello della Giuria delle Radio. Il direttore artistico risponde subito alle domande dei colleghi giornalisti. Il conduttore: “Mi piace l’idea del Festival visto dall’intera famiglia, quindi vorrei accontentare un po’ tutti. La sfida è mettere davanti alla tv i giovani. Sanremo è un enorme carrozzone che si alimenta da sé, portiamo avanti tutti insieme una storia che va avanti da 76 anni. Credo che da qualche anno ci sia l’elemento di gara che è fondamentale ed un contorno di show. Uno schema invariato che il pubblico sembra apprezzare“.

Carlo Conti invita Angelica Bove e Nicolò Filippucci a Sanremo Top, in onda il 7 ed il 14 marzo. Williams Di Liberatore parla di Sanremo Estate: “Si tratta di un evento estivo che si svolgerà, nei prossimi anni, nella città dei fiori. L’evento avrà un carattere musicale e non solo. È un progetto ancora in costruzione, in onda nella seconda metà di luglio, dopo i Mondiali di calcio”. Sulla quarta serata, Conti anticipa: “Sarà una grande festa della musica, di gioia e leggerezza“.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 27 febbraio, il vincitore delle Nuove Proposte

La conferenza stampa di Sanremo 2026 va avanti. Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte, si dice “felicissimo”, così come la seconda classificata Angelica Bove. A loro arrivano subito delle domande. Bove: “Aver partecipato ad un talent mi ha formato, ho passato un anno a farmi tante domande. Il mio progetto musicale è autobiografico, interpreto la mia storia e non quella degli altri. Il 30 gennaio ho pubblicato il disco Tana, che contiene il brano Mattone. Il dolore mi ha donato prospettive importanti di vita, mi ha fatto vedere la vita da un’altra prospettiva. Il mio desiderio? Cantare tanto in giro“.

Filippucci: “Il talent è stata una gavetta importante, dopo Sanremo uscirà il nuovo disco, che contiene tracce inedite, che non avevo mai fatto sentire prima. È una ricerca di chi sono io, come artista e persona. Sto cercando di trovare una mia personalità, sto sperimentando tanto e questo mi aiuta. Laguna è una canzone autobiografica a cui tengo tanto. Racconta quello che è successo nella mia vita, una sorta di viaggio nei ricordi. Pensando a ciò che mi aspetterà non ho paura, sono concentrato su ciò che voglio fare in futuro“.

Ancora Nicolò Filippucci: “Sanremo Giovani e le due serate sul palco dell’Ariston mi hanno fatto crescere molto. Per me sono delle tappe del mio inizio della carriera. Credo siano fondamentali le porte chiuse in faccia, perché i no permettono di lavorare sulle carenze. Devo tutto ai miei genitori. Ho sentito Maria De Filippi, era contenta e spero di poter scambiare due persone perché mi ha aiutato tantissimo e le devo molto“. Angelica Bove, invece, aggiunge: “L’esperienza a Sanremo, iniziata già lo scorso anno con l’eliminazione prima della fase finale, mi lascia la consapevolezza che il tempo, se usato bene, diventa uno strumento importantissimo“.

La co-conduttrice Bianca Balti

La conferenza stampa del 27 febbraio di Sanremo 2025 va avanti con le parole di Bianca Balti, che afferma: “Sono felicissima di essere qui, a me le feste solitamente non piacciono, ma oggi sono grata di essere qui“. Carlo Conti svela: “Stasera avremo due sorprese che stanno arrivando proprio adesso, per questo devo andare via“.

La Sala Stampa e la Giuria delle Radio assegnano i rispettivi premi della critica ad Angelica Bove. A Claudio Fasulo il compito di snocciolare i dettagli sulla serata odierna: “Oggi avremo la serata Cover, divenuta un fiore all’occhiello negli anni. La co-conduttrice è Bianca Balti, inizieremo con Laura Pausini ed un suo medley meraviglioso. Daremo il Premio della Critica a Caterina Caselli e parleremo di dipendenze giovanili con il professor Vincenzo Schettini, per la sua capacità di dialogare con i giovani. Sul Suzuki Stage avremo Francesco Gabbani, dalla Costa Toscana torna Max Pezzali con un brano centrale del suo repertorio”.

Partono, ora, le domande. Bianca Balti sulla malattia: “L’ultimo anno, dopo la chemioterapia, è stato il più duro, perché ho dovuto elaborare il lutto per una donna che non c’era più. Una persona che non pensava alle recidive ed alle cicatrici. Ora ne sto uscendo, ma ho dovuto affrontare le conseguenze di una spensieratezza che non tornerà più“.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 27 febbraio

La conferenza stampa del 27 febbraio di Sanremo 2026 va avanti. Di Liberatore nega l’esistenza di una preoccupazione relativa alla valutazione qualitativa da parte del pubblico sulla kermesse, poi sugli ascolti afferma: “Il contesto di quest’anno è completamene differente da quello della scorsa edizione. Il nostro obiettivo è fare bene le cose“.

Balti: “Ho lo stesso entusiasmo dello scorso anno. Dodici mesi fa non volevo parlare della mia malattia, non ero pronta e mi chiedevo cosa sarebbe successo con il mio lavoro. Sono riuscita a superare il momento di difficoltà e di lutto di cui ho parlato prima grazie alla vicinanza ad altre donne nella mia stessa situazione. Per me sono state fondamentali le donne intorno a me, comprese le mie amiche e le mie figlie. Ho impedito a mia figlia di fare la modella prima dei 18 anni, è un bellissimo mondo ma occorre essere un po’ indirizzati ed io ho una certa esperienza. A lei do il consiglio di non far dipendere il proprio giudizio da quelli altrui. Io sono appassionatissima del Festival, è uno spaccato d’Italia in cui c’è tutto”.

Il Direttore Williams Di Liberatore: “Il calo nelle fruizioni degli streaming musicali non ci preoccupa, credo occorra attendere ancora per poter fare un’analisi completa. Come faremo l’anno prossimo senza le competenze di Carlo Conti? Ribadisco quel che ho già detto: non parleremo della prossima edizione fino a quando non finirà quella attualmente in corso“.

Le ultime dichiarazioni

La conferenza stampa di Sanremo 2026 del 27 febbraio si avvia alla conclusione con le ultime domande. Come ieri, torna al centro della discussione il tema della parità di genere, di cui parla Williams Di Liberatore: “Non ho visto scivoloni su questa tematica”. Ancora sugli ascolti: “Noi avevamo fatto delle analisi su questo Festival, perché è inserito in un contesto differente. Nel futuro andrà ricollocato in una fruizione canonica, nella prima settimana di febbraio, periodo con una platea più numerosa. Non abbiamo fatto degli studi, ma sono mie considerazioni a caldo“.

Claudio Fasulo sulla scelta di non svelare l’ordine di classifica dei primi cinque posizionati: “È una scelta legata alla tensione dello spettacolo, per non far perdere alla gara l’appeal. Non so niente delle sorprese annunciate da Carlo Conti“. Il Vicedirettore Claudio Fasulo: “Da tutte le analisi fatte, non è un indebito rilievo il fatto che in uno dei brani in gara sia citato un marchio“.

Bianca Balti su ciò che farà nella serata: “Non ho idea, so solo che dovrò presentare delle canzoni. Ho il piacere di conoscere Irina, mi ha aiutata molto. Era bellissima”. Fasulo su ciò che ha fatto Irina Shayk nella terza serata: “Il risultato finale va individuato nel complesso di quanto accade sul palco“. Finisce qui l’incontro.