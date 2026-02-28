Venerdì 27 febbraio si è svolta la quarta serata di Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo gli ascolti. La diretta, guidata da Carlo Conti e Laura Pausini con Alessandro Siani e Bianca Balti, ha ricevuto un dato più basso rispetto a quello degli ultimi anni.

Sanremo 2026 ascolti quarta serata, i dati

Snocciolando gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2026, la prima parte, denominata Sanremo Start ed in onda dalle 20:40 circa alle 21:38, ha appassionato 12 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 51,6%.

La prima parte, dalle 21:43 alle 23:37, ha divertito poco più di 13 milioni di individui, con una share che ha ricevuto il 64,1%. La seconda ed ultima parte, proposta dalle 23:42 all’01:41, orario in cui è stata ceduta la linea al DopoFestival, ha tenuto di fronte al teleschermo 7 milioni e 300 mila persone, con il 67,4%.

In media, dunque, la serata delle cover ha chiuso con una media di circa 10 milioni e mezzo di spettatori, con il 65,2% di share.

Il confronto con lo scorso anno

Lo scorso anno, nel ritorno di Carlo Conti all’Ariston dopo il quinquennio firmato Amadeus, il conduttore e direttore artistico aveva ricevuto un riscontro molto alto.

La prima parte della puntata, in onda dalle 21:15 alle 23:29 circa, aveva intrattenuto 16 milioni e 900 mila telespettatori, con una share del 69,2%. La seconda parte, in onda dalle 23:35 alle 01:29, ha invece mantenuto incollati davanti al teleschermo 9 milioni e 900 mila spettatori, con il 74,1 di share. La media della serata cover, dunque, era pari al 70,8% di share, con oltre 13 milioni e mezzo di individui intrattenuti.

In dodici mesi, dunque, il calo della kermesse è notevole. Per quel che concerne i telespettatori, il Festival ha perso circa 3 milioni di telespettatori, con circa cinque punti percentuali in meno rispetto alla passata edizione.

Sanremo 2026 ascolti quarta serata, i dati del PrimaFestival

Nonostante il dato di ascolto di Sanremo 2026 sia senza dubbio eccellente, si tratta comunque di uno dei più bassi degli ultimi anni. Anche Amadeus, nel 2024 e nel 2023, era riuscito a fare meglio, ricevendo una media rispettivamente del 67,8% e del 66,5% di share.

Per quel che concerne lo spin off in access prime time denominato PrimaFestival, esso, dalle 20:30 alle 20:38 circa, ha appassionato 7 milioni e 700 mila italiani, con una share del 36,6% di share. Sempre bene anche Canale 5 con La Ruota della Fortuna, che intrattiene 3 milioni e 600 mila spettatori, con una share pari al 15,1%.