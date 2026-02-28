Sabato 28 febbraio si svolge la penultima conferenza stampa di Sanremo 2026, che seguiremo in diretta. Al centro dell’incontro c’è il direttore artistico Carlo Conti, affiancato dalla co-conduttrice di oggi Giorgia Cardinaletti. Attesi, nel parterre di ospiti, il Vicedirettore ed il Direttore Intrattenimento Prime Time, ovvero Claudio Fasulo e Williams Di Liberatore.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 28 febbraio, le prime dichiarazioni

Inizia la diretta della conferenza stampa del 28 febbraio di Sanremo 2026. Il sindaco Mager definisce quella di ieri una “serata emozionante e divertente“. Il primo cittadino: “Siamo a poche ore dalla finale, siamo curiosi e contenti perché le cose stanno andando molto bene“. Breve saluto anche dell’Assessore del turismo.