La serata di sabato 28 febbraio 2026 segna l’atto finale dell’evento televisivo più atteso dell’anno. Su Rai 1 va in onda la Serata Finale del 76° Festival di Sanremo: dopo una settimana di musica, emozioni e colpi di scena, scopriremo finalmente chi vincerà la kermesse e rappresenterà l’Italia all’Eurovision.
Nonostante la concorrenza sanremese, le altre reti schierano “pezzi da novanta” del cinema mondiale. Rai 3 propone il ritmo frenetico di Martin Scorsese con The Wolf of Wall Street, Canale 5 risponde con la leggerezza della commedia campione d’incassi Benvenuti al Sud, mentre Rete 4 e La7 puntano su kolossal intramontabili. Un palinsesto ricchissimo che offre rifugio anche agli amanti dell’azione, dell’animazione e del grande teatro.
Stasera in TV sabato 28 febbraio 2026: Rai
- Rai 1 – 20:45 – Festival di Sanremo (Festival): La finalissima della 76ª edizione. Riesecuzione di tutti i brani in gara, il voto finale e la proclamazione del vincitore assoluto.
- Rai 2 – 21:45 – F.B.I. (Serie TV): Proseguono le indagini ad alta tensione degli agenti dell’ufficio federale di New York, alle prese con minacce terroristiche e crimini complessi.
- Rai 3 – 20:35 – The Wolf of Wall Street (Film): Leonardo DiCaprio è Jordan Belfort nel capolavoro di Martin Scorsese che racconta l’ascesa e la caduta di un broker senza scrupoli tra eccessi e finanza.
- Rai Movie – 21:10 – Il giorno più lungo (Film): Uno dei più imponenti film bellici della storia, che ricostruisce minuziosamente lo sbarco in Normandia con un cast stellare.
- Rai 4 – 21:18 – The Equalizer 2 – Senza perdono (Film): Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall per vendicare la morte di una cara amica in un action-thriller mozzafiato.
- Rai 5 – 21:22 – Sei personaggi in cerca d’autore (Teatro): L’immortale capolavoro di Luigi Pirandello in una prestigiosa versione teatrale che rompe i confini tra finzione e realtà.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Benvenuti al Sud (Film): Claudio Bisio e Alessandro Siani in una commedia esilarante che abbatte i pregiudizi tra Nord e Sud Italia a colpi di risate.
- Rete 4 – 21:33 – I dieci comandamenti (Film): Il kolossal biblico definitivo di Cecil B. DeMille con Charlton Heston nei panni di Mosè. Un classico della storia del cinema.
- Italia 1 – 21:18 – Sonic – Il film (Film): L’iconico porcospino blu dei videogiochi approda nel mondo reale per una divertente avventura adatta a tutta la famiglia.
- La7 – 21:15 – Master and Commander – Sfida ai confini del mare (Film): Russell Crowe guida un vascello britannico durante le guerre napoleoniche in un’epopea marinaresca carica di realismo e tensione.
- TV8 – 21:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento): Nuova tappa culinaria per Chef Borghese, impegnato a giudicare location, menù, servizio e conto di quattro ristoratori agguerriti.
- Nove – 21:30 – Il delitto di Avetrana (Approfondimento): Un’analisi documentaristica dettagliata su uno dei casi di cronaca più mediatici e oscuri della storia italiana recente.
- La7 Cinema – 21:15 – Il presidio – Scena di un crimine (Film): Sean Connery e Mark Harmon in un solido thriller militare ambientato all’interno di una base dell’esercito.
I film di questa sera in TV – sabato 28 febbraio 2026
Se preferite il grande cinema alla finalissima di Sanremo, ecco le pellicole da non perdere:
- The Wolf of Wall Street (Rai 3): Tre ore di puro cinema d’autore ritmato, cinico e visivamente travolgente.
- Benvenuti al Sud (Canale 5): La scelta ideale per una serata leggera in compagnia di tutta la famiglia.
- Master and Commander (La7): Uno dei migliori film d’avventura storica mai realizzati, perfetto per gli amanti delle grandi navi e del mare.
- I dieci comandamenti (Rete 4): Un’esperienza visiva monumentale che ha segnato un’epoca del cinema hollywoodiano.
- Sonic – Il film (Italia 1): Divertimento assicurato per i più piccoli e per i nostalgici dei classici SEGA.
I film su Sky sabato 28 febbraio 2026
La programmazione Sky offre anteprime e grandi classici dell’azione e della commedia:
- Sky Cinema Uno – 21:15 – 10 giorni senza mamma: Fabio De Luigi alle prese con la gestione domestica in una commedia italiana garbata e divertente.
- Sky Cinema Due – 21:15 – The Life of Chuck: Un’intensa opera tratta da Stephen King che esplora la vita di un uomo comune in modo straordinario.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – The Bourne Identity: L’inizio della saga con Matt Damon nei panni di Jason Bourne, l’agente che non ricorda il suo passato.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Transformers One: Il nuovo capitolo animato che svela le origini del conflitto su Cybertron tra Optimus Prime e Megatron.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Ocean’s Thirteen: Clooney, Pitt e soci tornano a Las Vegas per un ultimo, sofisticatissimo colpo contro un magnate dei casinò.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – American Gigolo: Richard Gere nel cult movie di Paul Schrader che ha ridefinito lo stile e l’estetica degli anni ’80.