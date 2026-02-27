Stasera in tv sabato 28 febbraio 2026
Soap e serie tv

Stasera in TV sabato 28 febbraio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
28 Febbraio 2026 4 Minuti di lettura
0 Commenti

La serata di sabato 28 febbraio 2026 segna l’atto finale dell’evento televisivo più atteso dell’anno. Su Rai 1 va in onda la Serata Finale del 76° Festival di Sanremo: dopo una settimana di musica, emozioni e colpi di scena, scopriremo finalmente chi vincerà la kermesse e rappresenterà l’Italia all’Eurovision.

Nonostante la concorrenza sanremese, le altre reti schierano “pezzi da novanta” del cinema mondiale. Rai 3 propone il ritmo frenetico di Martin Scorsese con The Wolf of Wall Street, Canale 5 risponde con la leggerezza della commedia campione d’incassi Benvenuti al Sud, mentre Rete 4 e La7 puntano su kolossal intramontabili. Un palinsesto ricchissimo che offre rifugio anche agli amanti dell’azione, dell’animazione e del grande teatro.

Stasera in TV sabato 28 febbraio 2026: Rai

  • Rai 1 – 20:45 – Festival di Sanremo (Festival): La finalissima della 76ª edizione. Riesecuzione di tutti i brani in gara, il voto finale e la proclamazione del vincitore assoluto.
  • Rai 2 – 21:45 – F.B.I. (Serie TV): Proseguono le indagini ad alta tensione degli agenti dell’ufficio federale di New York, alle prese con minacce terroristiche e crimini complessi.
  • Rai 3 – 20:35 – The Wolf of Wall Street (Film): Leonardo DiCaprio è Jordan Belfort nel capolavoro di Martin Scorsese che racconta l’ascesa e la caduta di un broker senza scrupoli tra eccessi e finanza.
  • Rai Movie – 21:10 – Il giorno più lungo (Film): Uno dei più imponenti film bellici della storia, che ricostruisce minuziosamente lo sbarco in Normandia con un cast stellare.
  • Rai 4 – 21:18 – The Equalizer 2 – Senza perdono (Film): Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall per vendicare la morte di una cara amica in un action-thriller mozzafiato.
  • Rai 5 – 21:22 – Sei personaggi in cerca d’autore (Teatro): L’immortale capolavoro di Luigi Pirandello in una prestigiosa versione teatrale che rompe i confini tra finzione e realtà.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Benvenuti al Sud (Film): Claudio Bisio e Alessandro Siani in una commedia esilarante che abbatte i pregiudizi tra Nord e Sud Italia a colpi di risate.
  • Rete 4 – 21:33 – I dieci comandamenti (Film): Il kolossal biblico definitivo di Cecil B. DeMille con Charlton Heston nei panni di Mosè. Un classico della storia del cinema.
  • Italia 1 – 21:18 – Sonic – Il film (Film): L’iconico porcospino blu dei videogiochi approda nel mondo reale per una divertente avventura adatta a tutta la famiglia.
  • La7 – 21:15 – Master and Commander – Sfida ai confini del mare (Film): Russell Crowe guida un vascello britannico durante le guerre napoleoniche in un’epopea marinaresca carica di realismo e tensione.
  • TV8 – 21:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento): Nuova tappa culinaria per Chef Borghese, impegnato a giudicare location, menù, servizio e conto di quattro ristoratori agguerriti.
  • Nove – 21:30 – Il delitto di Avetrana (Approfondimento): Un’analisi documentaristica dettagliata su uno dei casi di cronaca più mediatici e oscuri della storia italiana recente.
  • La7 Cinema – 21:15 – Il presidio – Scena di un crimine (Film): Sean Connery e Mark Harmon in un solido thriller militare ambientato all’interno di una base dell’esercito.

I film di questa sera in TV – sabato 28 febbraio 2026

Se preferite il grande cinema alla finalissima di Sanremo, ecco le pellicole da non perdere:

  • The Wolf of Wall Street (Rai 3): Tre ore di puro cinema d’autore ritmato, cinico e visivamente travolgente.
  • Benvenuti al Sud (Canale 5): La scelta ideale per una serata leggera in compagnia di tutta la famiglia.
  • Master and Commander (La7): Uno dei migliori film d’avventura storica mai realizzati, perfetto per gli amanti delle grandi navi e del mare.
  • I dieci comandamenti (Rete 4): Un’esperienza visiva monumentale che ha segnato un’epoca del cinema hollywoodiano.
  • Sonic – Il film (Italia 1): Divertimento assicurato per i più piccoli e per i nostalgici dei classici SEGA.

I film su Sky sabato 28 febbraio 2026

La programmazione Sky offre anteprime e grandi classici dell’azione e della commedia:

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – 10 giorni senza mamma: Fabio De Luigi alle prese con la gestione domestica in una commedia italiana garbata e divertente.
  • Sky Cinema Due – 21:15 – The Life of Chuck: Un’intensa opera tratta da Stephen King che esplora la vita di un uomo comune in modo straordinario.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – The Bourne Identity: L’inizio della saga con Matt Damon nei panni di Jason Bourne, l’agente che non ricorda il suo passato.
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Transformers One: Il nuovo capitolo animato che svela le origini del conflitto su Cybertron tra Optimus Prime e Megatron.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Ocean’s Thirteen: Clooney, Pitt e soci tornano a Las Vegas per un ultimo, sofisticatissimo colpo contro un magnate dei casinò.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – American Gigolo: Richard Gere nel cult movie di Paul Schrader che ha ridefinito lo stile e l’estetica degli anni ’80.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.