Il programma rivelazione dell’anno è senz’altro La Ruota della Fortuna, che ha di fatto permesso all’ammiraglia Mediaset di risorgere nell’access prime time. Ma se c’è una fascia oraria nella quale Canale 5 continua ad essere in crisi, questa è senza dubbio quella del preserale.

Canale 5 crisi preserale, la scorsa estate è tornato Sarabanda

La crisi del preserale è un fenomeno che coinvolge Canale 5 da diverso tempo. Lo scorso anno, a luglio, il Biscione aveva annunciato, con grande enfasi, il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi, incaricato di superare, nella sfida Auditel, la corazzata Reazione a Catena su Rai 1.

Un compito complesso, che Papi non è riuscito a portare a termine con successo. Il game musicale della rete ammiraglia si è attestato con una media share fra il 17% e il 18%, ben lontano dal format di Pino Insegno.

Da qui la decisione Mediaset di non rinnovare l’appuntamento con il programma, sostituito in autunno da Avanti un Altro!.

Bonolis e Laurenti staccati rispetto a L’Eredità

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con Avanti un Altro!, non sono riusciti a impensierire né Reazione a Catena, né L’Eredità. Un game, quest’ultimo, che con Marco Liorni ha, al contrario, stracciato ogni record, riuscendo persino a sfiorare il 30% di share nel corso della stagione.

Canale 5, di fronte a questi numeri, ha dato l’impressione di non essere in grado di fornire un’offerta all’altezza. Il format di Bonolis e Laurenti ha ondeggiato intorno al 20% e ancora peggio hanno fatto Max Giusti e Isobel Kinnear, che da dicembre ad aprile hanno guidato Caduta Libera. Nonostante un meccanismo completamente rivoluzionato (e modificato anche a edizione in corso), la trasmissione non è riuscita a impensierire L’Eredità, che spesso e volentieri ha chiuso con un distacco di oltre 10 punti percentuali di share.

Il ritorno primaverile di Avanti un Altro!, attualmente in onda, non ha provocato infine grandi modifiche nelle dinamiche Auditel, con un distacco prima da L’Eredità poi da Reazione a Catena (iniziata a giugno) che non di rado si è confermato sul 10% di share.

Canale 5 crisi preserale, urgono delle novità

Per cercare di contrastare la crisi negli ascolti, Canale 5 ha deciso di puntare, dal 13 luglio prossimo, su The Wall, che torna nei palinsesti della rete a sette anni di distanza dall’ultima edizione. Una scelta, quella di riproporre un format da tempo assente dal piccolo schermo, che è rischiosa, peraltro già attuata nella passata estate con scarsi risultati.

Mediaset, al contrario, dovrebbe attuare una strategia orientata alle novità. L’estate, d’altronde, è la stagione che meglio si presta agli esperimenti e il Biscione dovrebbe sperimentare di più nel preserale, anche per individuare spunti e idee spendibili per la fascia di garanzia.