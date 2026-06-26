Nella puntata di giovedì 25 giugno 2026 di Reazione a Catena, il celebre quiz preserale trasmesso su Rai 1 con la conduzione di Pino Insegno, i nuovi concorrenti denominati I Vai e Vieni hanno conquistato il titolo di campioni. Il trio si sviluppa attorno a un legame solido, poiché la squadra unisce in un gruppo affiatato Luca, Giorgia e Domenico. Nello specifico, Luca e Giorgia condividono una relazione sentimentale, mentre Domenico partecipa in qualità di loro grande amico. La formazione possiede una forte impronta geografica legata all’Italia settentrionale, dato che i tre componenti vantano origini storiche situate tra Torino e Aosta. Tuttavia, l’attuale dimensione lavorativa e personale ha modificato la loro quotidianità, portandoli a stabilire le proprie residenze attuali tra i centri nevralgici di Milano e Barcellona.

Proprio questa dinamica esistenziale caratterizzata da spostamenti continui e viaggi sull’asse europeo ha ispirato il nome originale della squadra. Durante la competizione, i tre ragazzi hanno battuto i campioni uscenti attraverso una sequenza di risposte precise. Successivamente, al loro primo tentativo ufficiale nella delicata fase dell’Ultima Catena, i concorrenti hanno superato la tensione accumulata e hanno vinto la cifra di 7.188 euro in gettoni d’oro. Questo risultato iniziale certifica il valore strategico del gruppo all’interno degli studi televisivi Rai.

I Vai e Vieni: la sfida contro I No Stop a Reazione a Catena

I Vai e Vieni hanno raggiunto la vetta del game show spodestando i professionisti in carica, ovvero I No Stop. La compagine rivale, formata da Luca, Chiara e Sara e proveniente interamente dalla provincia di Fermo nelle Marche, abbandona lo studio con un bottino complessivo pari a 37.750 euro accumulato nelle precedenti giornate. Il distretto marchigiano perde così i propri rappresentanti nel palinsesto televisivo nazionale.

Di conseguenza, nella frazione di gioco del 25 giugno 2026, l’atteso passaggio di testimone ha premiato l’abilità tecnica dei nuovi sfidanti piemontesi e valdostani. Nel corso del gioco decisivo dell’Intesa Vincente, Luca, Giorgia e Domenico hanno mostrato una perfetta sintonia linguistica, mantenendo una concentrazione costante e sviluppando una rapidità logica eccellente nei passaggi chiave della sfida. Pertanto, il trio ha bloccato i tentativi di rimonta dei rivali marchigiani e ha blindato l’accesso diretto alla fase finale dell’Ultima Catena, ottenendo l’opportunità esclusiva di difendere il montepremi della serata fino all’ultima parola disponibile sul tabellone.

Ultima Catena: soluzione “Anticipo” e vincita da 7.188 euro

I Vai e Vieni hanno affrontato l’Ultima Catena gestendo una pressione psicologica notevole. Il montepremi accumulato all’inizio della sfida ha subìto decisi ridimensionamenti a causa di alcuni errori commessi nelle associazioni intermedie. Successivamente, l’acquisto obbligato del terzo elemento ha ridotto ulteriormente la somma disponibile sul tabellone luminoso, fissando la cifra definitiva a quota 7.188 euro.

Nonostante la decurtazione finanziaria, i campioni esordienti hanno mantenuto la calma e hanno individuato il nesso corretto. La parola misteriosa prevista dagli autori per l’appuntamento del 25 giugno 2026 era “Anticipo”, un termine che si legava perfettamente agli indizi laterali forniti dal sistema di gioco. La felice intuizione linguistica ha garantito a Luca, Giorgia e Domenico di incassare i 7.188 euro in gettoni d’oro. Si tratta di un traguardo significativo per il loro percorso televisivo, poiché corona il debutto nel programma con un successo economico immediato.

Reazione a Catena: chi sono I Vai e Vieni

I Vai e Vieni ricoprono il ruolo di campioni ufficiali di Reazione a Catena a partire dalla giornata del 25 giugno 2026. L’organico della squadra comprende tre profili distinti:

Luca : partner di Giorgia e perno strategico del gruppo.

: partner di Giorgia e perno strategico del gruppo. Giorgia : mente lucida della squadra, legata sentimentalmente a Luca.

: mente lucida della squadra, legata sentimentalmente a Luca. Domenico: amico fidato e supporto fondamentale nelle associazioni verbali.

La storia dei concorrenti unisce diverse aree geografiche italiane ed europee. I ragazzi registrano infatti le proprie radici tra le città di Torino e Aosta, ma per motivi professionali si dividono stabilmente tra la Lombardia a Milano e la Catalogna a Barcellona. Proprio questa transizione costante tra l’Italia e la Spagna giustifica il nome scelto per il torneo. Per quanto riguarda gli aspetti biografici personali, la produzione Rai non ha ancora diffuso le età esatte o le professioni specifiche dei concorrenti. Certamente, dopo aver spodestato i forti avversari marchigiani, il trio tornerà in studio nella prossima puntata per difendere la cattedra di campioni in carica.