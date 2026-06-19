Novità in arrivo nel preserale di Canale 5. Dal 13 luglio prossimo, sulla rete ammiraglia del Biscione fa il suo arrivo Max Giusti con The Wall.

Max Giusti The Wall, giunge al termine Avanti un Altro!

Dopo diverse settimane di messa in onda, dunque, si prospetta un cambio nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Da aprile, alle ore 18:45 circa, è possibile seguire Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, proposto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.

A partire dal prossimo 13 luglio, però, Canale 5 accoglie un altro game show. Si tratta di The Wall, che dunque torna in programmazione dopo 7 anni di assenza. Le tre edizioni proposte fino ad oggi si sono svolte fra il 2018 e il 2019 e le puntate sono state condotte da Gerry Scotti, oggi impegnato in access prime time con La Ruota della Fortuna.

Nuovo impegno per il conduttore

A partire dal 13 luglio torna protagonista di Canale 5 il conduttore Max Giusti. Quest’ultimo, nella passata stagione, ha fatto il suo arrivo nel Biscione, proprio per cercare di rivoluzionare la fascia del preserale. A lui è andata la conduzione di Caduta Libera, show proposto dal 7 dicembre al 12 aprile, con ascolti che, tuttavia, sono stati tutt’altro che positivi.

Nonostante numerosi cambiamenti, alcuni effettuati anche ad edizione già iniziata, Canale 5 non è mai riuscita a insidiare L’Eredità su Rai 1. Decisamente migliori sono stati i risultati che ha ottenuto Max Giusti in prima serata con Scherzi a Parte. In onda per quattro settimane, lo show ha divertito una media di oltre 3 milioni e 100 mila spettatori, con una share media del 23,3%.

Max Giusti The Wall, la sfida a Reazione a Catena

Per Max Giusti, dal 13 luglio arriva una nuova, insidiosa avventura televisiva. Il suo The Wall, che dovrebbe tenere compagnia al pubblico per tutta la durata della bella stagione, deve affrontare una concorrenza decisamente insidiosa.

Stiamo parlando di Reazione a Catena su Rai 1, che compie quest’anno il 20esimo anniversario della sua nascita e che, nelle prime settimane di programmazione, sta ottenendo ascolti molto positivi. Nella puntata di ieri, 18 giugno, il format di Pino Insegno ha divertito, nella prima parte, 2 milioni e 300 mila spettatori, con il 23,4% di share. Nella seconda parte, invece, la trasmissione ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e 600 mila persone, con una share che ha toccato il 26,5%.

A Max Giusti il compito quantomeno di ricucire le distanze su Rai 1, migliorando i dati (bassi) di Avanti un Altro!. Il 18 giugno, Bonolis e Laurenti si sono fermati, nelle due parti, al 14,9% e al 16% di share, avendo divertito rispettivamente un milione e 282 mila spettatori e un milione e 774 mila persone.