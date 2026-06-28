Complici anche i Mondiali 2026, la prima parte di giugno, per le serie tv della prima serata di Canale 5, è contraddistinta dai bassi ascolti. Da Montmartre a Un nuovo inizio: il Biscione ha scelto, per la propria ammiraglia, di lanciare una serie di produzioni internazionali, che tuttavia non hanno ottenuto i risultati sperati.

Canale 5 bassi ascolti serie prima serata, il disastro Montmartre

L’esempio più evidente delle grandi difficoltà della prima serata di Canale 5 è quello della serie Montmartre. Produzione originale della Francia, la produzione ha debuttato il 4 giugno ed è andata in onda per quattro settimane, il giovedì sera.

Il titolo non ha mai convinto in pieno i telespettatori e la logica conseguenza sono gli ascolti disastrosi. Il debutto ha tenuto compagnia a 1 milione e 100 mila spettatori con l’11,1% di share. Le puntate successive si sono sempre scontrate contro le partite dei Mondiali di calcio, provocando un vero e proprio crollo: il secondo appuntamento è sceso al 9,9%, mentre il terzo si è fermato al 9,6%. Il finale di stagione, proposto il 25 giugno, ha ricevuto un misero 8,1%, con Canale 5 superata persino da Quarto Grado su Rete 4.

Un Nuovo Inizio delude

Nonostante non abbia toccato i picchi (bassi) di Montmartre, anche Un Nuovo Inizio, in onda dal 26 maggio al 23 giugno, ha decisamente deluso su Canale 5. La prima puntata aveva fatto ben sperare, fermandosi a un discreto 15,1% di share. Il resto della stagione, tuttavia, ha avuto un trend in netto calo, con il secondo e terzo appuntamento scesi al 14,8% e al 14,4%.

Mediaset, a questo punto, ha optato per lo spostamento del titolo al lunedì, ma tale cambio di palinsesto non ha arginato la discesa negli ascolti: la puntata del 15 giugno si è fermata al 13,9%, mentre il finale del 22 giugno, che si è scontrato non con una partita ma con il concerto-evento Vita, ha toccato il record negativo della stagione, fermandosi al 13,1%.

Canale 5 bassi ascolti serie prima serata, anche L’Erede delude

Neanche le serie turche, da anni fra i pilastri dell’offerta Mediaset, sono immuni dai bassi ascolti nella prima serata di Canale 5. Il 29 maggio, infatti, ha debuttato L’Erede, che si è dimostrato l’ennesima delusione Auditel della prima parte estiva della rete ammiraglia. Anche in questo caso la serie tv ha avuto un trend in calo: il debutto ha toccato il 14,6%, scendendo al 12,1% nella terza puntata. Negli ultimi due episodi c’è stata una leggera risalita al 13,4% e al 13,6%, attestandosi comunque su dati bassi.

La scelta di Canale 5 di puntare sulle serie in prima serata non sembra pagare negli ascolti, che invece premiano, nonostante la forte concorrenza dei Mondiali, l’intrattenimento. Al di là del fenomeno Temptation Island, che ha debuttato con un eccezionale 27,6% di share, sorprendono i dati degli show in replica. Il 16 e 23 giugno sono andate in onda le due puntate di Gigi e Vanessa Insieme, che hanno ottenuto una media del 13,7%. Nelle ultime quattro settimane, poi, il sabato è possibile rivedere Ciao Darwin, con i primi tre appuntamenti che hanno segnato una media di poco inferiore al 16%.

Le repliche, di fatto, sono più performanti delle serie inedite, a dimostrazione, forse, di una certa stanchezza del pubblico verso questo genere, di cui si è senz’altro fatto un uso smisurato negli ultimi anni.