Stasera in tv lunedì 29 giugno 2026
Programmazione Tv

Stasera in TV lunedì 29 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
29 Giugno 2026 4 Minuti di lettura
0 Commenti

Il palinsesto televisivo per l’inizio di questa settimana si preannuncia particolarmente ricco di alternative per ogni genere di pubblico. La programmazione offre infatti un perfetto equilibrio tra i giochi a primi della Rai, i grandi talk show di approfondimento politico, l’intrattenimento leggero e una selezione cinematografica ricca di prime visioni e cult indimenticabili. Per scoprire l’elenco completo dei palinsesti e rimanere aggiornati su tutte le variazioni dell’ultimo minuto, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.

Stasera in TV lunedì 29 giugno 2026, Rai

  • Rai 1: Affari Tuoi Mundial (21:20 – 22:15) – Intrattenimento. Stefano De Martino conduce lo speciale gioco dei pacchi legato alle sfide calcistiche internazionali.

  • Rai 2: Boss In Incognito (21:20 – 23:50) – Intrattenimento. Max Giusti mostra i vertici aziendali che lavorano sotto copertura insieme ai propri dipendenti.

  • Rai 3: Filorosso (21:15 – 00:00) – Intrattenimento. Approfondimento giornalistico incentrato sui temi caldi della politica, dell’economia e dell’attualità.

  • Rai Movie: La cospirazione del Cairo (21:24 – 23:28) – Film. Un thriller politico ambientato in un’università egiziana tra servizi segreti e inganni.

  • Rai Premium: Il velo nuziale (21:20 – 22:55) – Film. Una commedia romantica su tre amiche e un antico velo che porta il vero amore.

  • Rai 5: Orff – Carmina Burana (21:45 – 23:05) – Ragazzi E Musica. Una solenne esecuzione musicale della celebre e potente opera corale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5: Gigi e Vanessa insieme (21:20 – 01:13) – Intrattenimento. Grande show evento ricco di musica e sketch comici con i due artisti sul palco.

  • Italia 1: Beast (21:30 – 23:23) – Film. Un padre deve difendere le sue figlie dall’attacco ravvicinato di un feroce leone nella savana.

  • Rete 4: Quarta repubblica (21:33 – 00:55) – Informazione. Nicola Porro analizza l’attualità politica ed economica con servizi e dibattiti in studio.

  • La7: La Torre di Babele Album – Ci sono ancora Buoni Maestri? (21:15 – 22:35) – Intrattenimento. Corrado Augias riflette sull’eredità delle grandi figure intellettuali contemporanee.

  • TV8: Quattro matrimoni e un funerale (21:40 – 00:00) – Film. Cult sentimentale britannico con Hugh Grant alle prese con travagliati colpi di fulmine.

  • Nove: Little Big Italy (21:30 – 23:20) – Intrattenimento. Francesco Panella viaggia all’estero alla ricerca dei migliori ristoranti di autentica cucina italiana.

  • 20: Killers (21:11 – 23:10) – Film (Prima Tv). Commedia d’azione in cui una donna scopre che il marito è un killer internazionale a riposo.

  • La5: Una tata pericolosa (21:10 – 23:02) – Film (Prima Tv). Thriller ad alta tensione sulle oscure scoperte fatte da una famiglia riguardo alla nuova babysitter.

  • Iris: Jane Eyre (21:15 – 23:43) – Film. Trasposizione del classico letterario incentrata sulla governante e il misterioso signor Rochester.

  • Rai 4: Criminal Minds (21:19 – 22:06) – Serie TV. Gli esperti profilatori dell’FBI affrontano un nuovo e complesso caso psicologico.

  • Twentyseven: Mezzogiorno e mezzo di fuoco (21:10 – 22:45) – Film. Esilarante parodia western diretta da Mel Brooks che ironizza sui cliché del genere.

  • Italia 2: Don’t say a word (21:15 – 23:20) – Film. Uno psichiatra deve scoprire un codice segreto per salvare la figlia che è stata rapita.

  • Top Crime: C.S.I. Miami (21:17 – 22:13) – Serie TV (Prima Tv). Horatio Caine usa la scientifica per risolvere un intricato delitto in Florida.

I film di questa sera in tv lunedì 29 giugno 2026

  • Il mio amico Zampalesta (La5, 21:10): Commedia per famiglie sulla bella amicizia tra un ragazzo e un intelligente primate.

  • L apostolo Pietro e l ultima cena (Cielo, 21:05): Opera storica sulla prigionia di Pietro a Roma e i suoi ricordi religiosi.

  • Melek – Il couraggio di una madre (Real Time, 21:35): Dramma familiare incentrato sui grandi sacrifici di una madre per proteggere i figli.

I film su Sky lunedì 29 giugno 2026

  • Bugonia (Sky Cinema Uno, 21:15): Due giovani rapiscono una manager farmaceutica convinti che sia un’aliena giunta per distruggere la Terra.

  • Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro (Sky Cinema Collection, 21:15): Bud Spencer e Terence Hill cercano un leggendario tesoro militare difeso da un soldato giapponese su un’isola sperduta.

  • Cattivissimo me 3 (Sky Cinema Family, 21:00): Gru si allea con il suo gemello Dru per fermare un supercattivo ossessionato dalla cultura anni Ottanta.

  • Uncharted (Sky Cinema Action, 21:00): Nathan Drake viene arruolato da un esperto cacciatore di tesori per ritrovare l’immensa fortuna perduta di Magellano.

  • Schegge di paura (Sky Cinema Suspense, 21:00): Un avvocato difende un giovane chierichetto timido dall’accusa di aver ucciso brutalmente l’arcivescovo della città.

  • Il professor Cenerentolo (Sky Cinema Comedy, 21:00): Leonardo Pieraccioni interpreta un detenuto che lavora fuori dal carcere e si innamora nascondendo la sua reclusione.

  • Due partite (Sky Cinema Romance, 21:00): Pellicola italiana che confronta paure e desideri di quattro donne degli anni Sessanta con quelli delle figlie.

  • Le cose che non ti ho detto (Sky Cinema Drama, 21:00): Una crisi familiare scoppia quando un marito confessa alla moglie di volerla lasciare dopo trent’anni di matrimonio.

  • L’orchestra stonata (Sky Cinema, 21:15): Un direttore d’orchestra scopre di avere un gemello biologico che suona in una modesta banda di provincia.

  • L’ultimo dei Mohicani (Sky Cinema, 21:15): Kolossal d’avventura con il cacciatore Occhio di Falco che lotta nella guerra coloniale per salvare due donne.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.