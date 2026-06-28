Il palinsesto televisivo per l’inizio di questa settimana si preannuncia particolarmente ricco di alternative per ogni genere di pubblico. La programmazione offre infatti un perfetto equilibrio tra i giochi a primi della Rai, i grandi talk show di approfondimento politico, l’intrattenimento leggero e una selezione cinematografica ricca di prime visioni e cult indimenticabili. Per scoprire l’elenco completo dei palinsesti e rimanere aggiornati su tutte le variazioni dell’ultimo minuto, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV lunedì 29 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Affari Tuoi Mundial (21:20 – 22:15) – Intrattenimento. Stefano De Martino conduce lo speciale gioco dei pacchi legato alle sfide calcistiche internazionali.
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Rai 2: Boss In Incognito (21:20 – 23:50) – Intrattenimento. Max Giusti mostra i vertici aziendali che lavorano sotto copertura insieme ai propri dipendenti.
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Rai 3: Filorosso (21:15 – 00:00) – Intrattenimento. Approfondimento giornalistico incentrato sui temi caldi della politica, dell’economia e dell’attualità.
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Rai Movie: La cospirazione del Cairo (21:24 – 23:28) – Film. Un thriller politico ambientato in un’università egiziana tra servizi segreti e inganni.
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Rai Premium: Il velo nuziale (21:20 – 22:55) – Film. Una commedia romantica su tre amiche e un antico velo che porta il vero amore.
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Rai 5: Orff – Carmina Burana (21:45 – 23:05) – Ragazzi E Musica. Una solenne esecuzione musicale della celebre e potente opera corale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Gigi e Vanessa insieme (21:20 – 01:13) – Intrattenimento. Grande show evento ricco di musica e sketch comici con i due artisti sul palco.
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Italia 1: Beast (21:30 – 23:23) – Film. Un padre deve difendere le sue figlie dall’attacco ravvicinato di un feroce leone nella savana.
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Rete 4: Quarta repubblica (21:33 – 00:55) – Informazione. Nicola Porro analizza l’attualità politica ed economica con servizi e dibattiti in studio.
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La7: La Torre di Babele Album – Ci sono ancora Buoni Maestri? (21:15 – 22:35) – Intrattenimento. Corrado Augias riflette sull’eredità delle grandi figure intellettuali contemporanee.
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TV8: Quattro matrimoni e un funerale (21:40 – 00:00) – Film. Cult sentimentale britannico con Hugh Grant alle prese con travagliati colpi di fulmine.
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Nove: Little Big Italy (21:30 – 23:20) – Intrattenimento. Francesco Panella viaggia all’estero alla ricerca dei migliori ristoranti di autentica cucina italiana.
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20: Killers (21:11 – 23:10) – Film (Prima Tv). Commedia d’azione in cui una donna scopre che il marito è un killer internazionale a riposo.
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La5: Una tata pericolosa (21:10 – 23:02) – Film (Prima Tv). Thriller ad alta tensione sulle oscure scoperte fatte da una famiglia riguardo alla nuova babysitter.
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Iris: Jane Eyre (21:15 – 23:43) – Film. Trasposizione del classico letterario incentrata sulla governante e il misterioso signor Rochester.
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Rai 4: Criminal Minds (21:19 – 22:06) – Serie TV. Gli esperti profilatori dell’FBI affrontano un nuovo e complesso caso psicologico.
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Twentyseven: Mezzogiorno e mezzo di fuoco (21:10 – 22:45) – Film. Esilarante parodia western diretta da Mel Brooks che ironizza sui cliché del genere.
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Italia 2: Don’t say a word (21:15 – 23:20) – Film. Uno psichiatra deve scoprire un codice segreto per salvare la figlia che è stata rapita.
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Top Crime: C.S.I. Miami (21:17 – 22:13) – Serie TV (Prima Tv). Horatio Caine usa la scientifica per risolvere un intricato delitto in Florida.
I film di questa sera in tv lunedì 29 giugno 2026
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Il mio amico Zampalesta (La5, 21:10): Commedia per famiglie sulla bella amicizia tra un ragazzo e un intelligente primate.
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L apostolo Pietro e l ultima cena (Cielo, 21:05): Opera storica sulla prigionia di Pietro a Roma e i suoi ricordi religiosi.
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Melek – Il couraggio di una madre (Real Time, 21:35): Dramma familiare incentrato sui grandi sacrifici di una madre per proteggere i figli.
I film su Sky lunedì 29 giugno 2026
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Bugonia (Sky Cinema Uno, 21:15): Due giovani rapiscono una manager farmaceutica convinti che sia un’aliena giunta per distruggere la Terra.
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Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro (Sky Cinema Collection, 21:15): Bud Spencer e Terence Hill cercano un leggendario tesoro militare difeso da un soldato giapponese su un’isola sperduta.
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Cattivissimo me 3 (Sky Cinema Family, 21:00): Gru si allea con il suo gemello Dru per fermare un supercattivo ossessionato dalla cultura anni Ottanta.
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Uncharted (Sky Cinema Action, 21:00): Nathan Drake viene arruolato da un esperto cacciatore di tesori per ritrovare l’immensa fortuna perduta di Magellano.
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Schegge di paura (Sky Cinema Suspense, 21:00): Un avvocato difende un giovane chierichetto timido dall’accusa di aver ucciso brutalmente l’arcivescovo della città.
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Il professor Cenerentolo (Sky Cinema Comedy, 21:00): Leonardo Pieraccioni interpreta un detenuto che lavora fuori dal carcere e si innamora nascondendo la sua reclusione.
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Due partite (Sky Cinema Romance, 21:00): Pellicola italiana che confronta paure e desideri di quattro donne degli anni Sessanta con quelli delle figlie.
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Le cose che non ti ho detto (Sky Cinema Drama, 21:00): Una crisi familiare scoppia quando un marito confessa alla moglie di volerla lasciare dopo trent’anni di matrimonio.
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L’orchestra stonata (Sky Cinema, 21:15): Un direttore d’orchestra scopre di avere un gemello biologico che suona in una modesta banda di provincia.
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L’ultimo dei Mohicani (Sky Cinema, 21:15): Kolossal d’avventura con il cacciatore Occhio di Falco che lotta nella guerra coloniale per salvare due donne.