La prima stagione di Montmartre arriva al gran finale su Canale 5. Giovedì 25 giugno 2026 vanno in onda gli episodi 7 e 8 della fiction francese ambientata nella Parigi della Belle Époque.

L’ultima puntata porterà al centro la verità sulla morte del padre di Céleste, il dramma di Rose, a cui viene sottratto il figlio appena nato, e la difficile scelta di Arsène, stretto tra i debiti della famiglia e il desiderio di vivere liberamente il suo amore per Youri.

Montmartre, episodio 7: Céleste è incinta, Rose perde il figlio

Nel settimo episodio è trascorso del tempo dagli ultimi avvenimenti. Céleste e Léon sono sempre più vicini, ma la loro relazione entra in crisi quando la giovane scopre di essere incinta.

Céleste confessa a Léon di non sentirsi pronta a diventare madre. Il suo pensiero resta rivolto al passato, alla morte del padre e alla necessità di capire chi lo abbia davvero ucciso. La ballerina non riesce a immaginare una nuova vita finché il mistero che tormenta la sua famiglia non verrà risolto.

Anche l’indagine di Léon sembra bloccata. Le informazioni sul ricovero di Taillard e sul suo passato non portano a una risposta definitiva, ma il poliziotto inizia a sospettare che qualcuno all’interno del commissariato stia proteggendo il colpevole. Ogni volta che lui e Céleste si avvicinano alla verità, infatti, qualcuno sembra arrivare prima di loro.

Nel frattempo Rose vive momenti terribili al castello della contessa. La donna le fa firmare alcuni documenti che dovrebbero proteggere il futuro del bambino, ma dopo il parto emerge la verità: Rose ha firmato senza saperlo l’abbandono del piccolo.

La contessa le sottrae il neonato, determinata a crescerlo come erede della famiglia. Rose resta distrutta e cerca rifugio da Céleste, che promette di aiutarla a riprendersi suo figlio.

Sul fronte di Arsène, la morte del padre porta alla scoperta di una pesante eredità. Lui e il fratello Georges ricevono la fabbrica Larcourt, ma anche debiti enormi. Arsène prova a salvare l’azienda, mentre Georges promette di cambiare dopo aver ammesso i propri problemi con il gioco.

Montmartre, episodio 8: il piano contro l’assassino e il salvataggio di Auguste

Nell’ottavo e ultimo episodio, Céleste prende una decisione importante sul proprio futuro. Rinuncia a esibirsi al cabaret e propone a Youri un nuovo spettacolo per la notte di Capodanno, affidato a dieci ballerine.

La giovane, però, non smette di cercare la verità sulla morte del padre. Léon arriva a una scoperta decisiva: l’uomo dietro il delitto potrebbe essere proprio Rochefort, giudice coinvolto nell’inchiesta e figura apparentemente al di sopra di ogni sospetto.

Céleste organizza allora un piano rischioso per incastrarlo durante il grande spettacolo di fine anno. La sua vendetta non nasce soltanto dal desiderio di punire il responsabile dell’omicidio, ma anche dalla necessità di liberarsi definitivamente dal peso di un passato che le ha rubato la famiglia.

Intanto Rose non accetta di restare lontana dal figlio. Con l’aiuto di Octave, entra nel castello della contessa per recuperare il bambino e distruggere i documenti che le hanno portato via ogni diritto.

Il piano è pericoloso. Rose e Octave riescono a entrare nella proprietà e a raggiungere il baule blindato dove sono custodite le carte, ma vengono scoperti dalla contessa e dal suo maggiordomo. Quando sembra che non ci sia più via d’uscita, Adélaïde, sorella di Charles, interviene e convince la madre a lasciare andare Rose con il bambino.

Rose può finalmente stringere di nuovo suo figlio tra le braccia e decide di chiamarlo Auguste.

Arsène, invece, riceve una proposta inattesa da Héloïse Castelnau. La giovane, minacciata da un matrimonio imposto dalla famiglia, gli propone un’unione di convenienza: lei potrebbe continuare a lavorare come ingegnere, mentre Arsène avrebbe la possibilità di salvare il proprio futuro professionale e continuare in segreto la relazione con Youri.

Come finisce Montmartre

Nel finale di Montmartre, le storie di Céleste, Rose e Arsène arrivano a un punto di svolta.

Céleste riesce a smascherare chi ha distrutto la sua famiglia e può guardare al futuro con una consapevolezza nuova. Rose torna finalmente a essere madre di Auguste dopo il terribile tentativo della contessa di separarla dal figlio. Arsène, invece, prova a trovare un compromesso tra le responsabilità familiari e il diritto di vivere liberamente la propria identità.

La serie chiude il racconto dei tre fratelli, uniti da un legame di sangue rimasto nascosto per anni e da un passato che, puntata dopo puntata, ha cambiato per sempre le loro vite.

Cast completo di Montmartre