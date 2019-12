Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci su Canale 5

Viaggio nella Grande Bellezza è la serata evento che va in onda questa sera su Canale 5.Si tratta di un viaggio fra tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano con la conduzione e la narrazione di Cesare Bocci.

Viaggio nella grande bellezza – anticipazioni Cesare Bocci Canale 5

Per l’occasione Cesare Bocci è stato arruolato dalla rete Ammiraglia Mediaset in veste di guida per la Santa Sede.

Lo speciale, con la regia di Roberto Burchielli, racconta la Città del Vaticano, luogo spirituale con la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo e veri e propri gioielli architettonici.

Viaggio nella Grande Bellezza è un progetto che Mediaset ha portato a termine grazie alla collaborazione del Vaticano. Sono intervenuti come testimoni il Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano, Monsignor George Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia. Si sono anche Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani.

Le riprese sono state realizzate adottando droni e tecniche di ultima generazione. Viene così proposta un’esperienza visiva inedita per il pubblico. Immagini mai viste, punti di osservazione unici e privilegiati, curiosità mai raccontate, scorci dalla stupefacente bellezza, sequenze di repertorio rare e introvabili.

Viaggio nella grande bellezza – Bocci a Piazza San Pietro

Il cammino di Bocci in Vaticano parte dunque da Piazza San Pietro. Si visita il perimetro delineato dalle 284 colonne del Bernini, coronato dalla Basilica, la più grande al mondo, e dalla Cupola, icona della Roma spirituale e urbana.

Il tracciato seguito da Bocci procede quindi verso i Palazzi Vaticani, sede dei principali Dicasteri Pontifici. Con il direttore dei Musei Vaticani, il cicerone di «Viaggio nella Grande Bellezza» va alla riscoperta della Cappella Sistina. Si tratta di 2500 mq di affreschi, tra cui il Giudizio Universale di Michelangelo e La creazione di Adamo del Buonarroti.

E ancora. Dieci metri sotto la Basilica di San Pietro. Qui le telecamere si addentrano nella Necropoli, con le sue tombe pagane e cristiane, e nei Giardini Vaticani: cuore verde della Capitale, occupano il 50% della superficie totale del Vaticano, ovvero ben 23 ettari su 44.

Sorvolando l’Obelisco al centro di Piazza San Pietro, «Viaggio nella Grande Bellezza» si avvicina al camino della Fumata Bianca e si sporge sulla Loggia della Benedizione, il balcone dal quale si affaccia il Papa appena eletto al soglio pontificio.

Cesare Bocci e la storia vaticana recente

Cesare Bocci ripercorre anche la recente storia vaticana tra arte e cultura. In particolare parla di avvenimenti epocali, come il drammatico attentato a Papa Giovanni Paolo II. Poi svela un commovente episodio accaduto ai funerali di Papa Wojtyla, racconta l’elezione di Papa Francesco, ricorrendo a testimonianze inedite.

Non mancano, infine, dettagli curiosi, come il volante della Ferrari di Michael Schumacher custodito in Vaticano. Fu donato al Papa nel 2005, con la dedica: «Il volante della F1 Campione del Mondo a Sua Santità Benedetto XVI, pilota della cristianità».