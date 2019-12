Stasera in tv 18 dicembre 2019 – I programmi in onda

Stasera in tv 18 dicembre 2019. Su Rai 2, in prima serata, tornerà Vincenzo Salemme con un nuovo spettacolo teatrale in diretta televisiva, mentre su Canale 5 l’attore Cesare Bocci ci farà scoprire le bellezze del Vaticano. Ecco tutti i programmi ed i film che andranno in onda in serata.

Stasera in tv 18 dicembre 2019 – I programmi Rai

La prima serata di Rai 1 è dedicata a Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio. Si tratta di una docu – fiction che racconta la storia dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. Scopre così le attività illecite del banchiere Michele Sindona, continuando però con zelo il suo lavoro nonostante i pericoli e le minacce ricevute.

Rai 2 ospita nuovamente Vincenzo Salemme con il programma Salemme il bello… della diretta! in onda alle 21:20. Sogni e bisogni è il nome del nuovo spettacolo teatrale dal vivo, dove interpreterà Rocco, un uomo pieno di dubbi, incertezze e paure. Ma la sua vita cambia in un giorno di agosto, quando incontra un signore che gli rivelerà di essere il vero padre dei suoi figli.

Federica Sciarelli è la protagonista della prima serata di Rai 3 con Chi l’ha visto?. Il programma, in onda alle 21:20, come sempre, sarà dedicato non solo alla ricerca di persone scomparse, ma anche alla risoluzione di casi irrisolti, avvalendosi anche di ricostruzioni filmate. Gli spettatori possono anche telefonare in diretta da casa per dare qualche informazione in più o segnalare di aver visto qualcuno.

Rai 4 propone una prima serata all’insegna dell’azione con The Medallion. Il film, in onda alle 21:10, ha come protagonista Jackie Chan nel ruolo di Eddie Yang, un detective di Hong Kong immischiato in un incidente quasi mortale per colpa di un misterioso medaglione. Ma proprio grazie a questo oggetto, si trasforma in un guerriero dai poteri formidabili. Con l’aiuto della sua collega Nicole, cerca di capire i segreti del medaglione, che qualcuno rivuole a tutti i costi.

Stasera in tv 18 dicembre 2019 – I programmi Mediaset

Rete 4 trasmette #CR4 La repubblica delle donne. Il programma, condotto da Piero Chiambretti, è in onda alle 21:25 ed è interamente dedicato all’universo femminile. Lo studio dà il benvenuto a diversi ospiti, tutte donne, che il presentatore intervista con il suo stile unico e scanzonato.

Canale 5 manda in onda Viaggio nella Grande Bellezza alle 21:20. Cesare Bocci conduce i telespettatori nelle stanze della Santa Sede, uno dei luoghi con più alta concentrazione di ricchezze architettoniche e artistiche nel mondo. L’attore, conosciuto dal pubblico come il Mimì Augello della serie Il Commissario Montalbano, si cala nel ruolo del narratore e divulgatore.

Gli appassionati del genere dark fantasy trovano su Italia 1 il film Il Settimo Figlio. La pellicola, in onda alle 21:20, è l’adattamento cinematografico del romanzo L’apprendista del mago, il primo libro di una serie creata da Joseph Delaney. La trama è incentrata sulla figura di Mamma Malkin, la strega più temuta di tutta la contea che viene imprigionata dal mago Gregory e da un cavaliere. Per un errore però, la strega torna in libertà e Gregory viene incaricato di trovare l’unica persona in grado di fermarla, ovvero il settimo figlio di un settimo figlio.

Ormai il Natale è dietro l’angolo e la prima serata di La 5 non si fa trovare impreparata. Sul canale free del digitale terrestre Mediaset, in onda alle 21:10 il film Le vere luci del Natale. La trama è incentrata su un magazzino che si ritrova tra le mani un eccessivo numero di luci di Natale. Per disfarsene, organizza una gara tra gli abitanti della città, che dovranno usare le luci per addobbare le case e vincere un buono sconto.

Stasera in tv – programmi e film sui canali Sky

Sky Uno propone MasterChef USA. Il nuovo appuntamento con l’ottava edizione della versione statunitense del programma andrà in onda alle 21:15. Al timone di questa puntata la giuria composta dal trio Gordon Ramsay, Aaron Sanchez e Christina Tosi.

La prima serata di Sky Cinema 1 è all’insegna dell’accoglienza. Va in onda alle 21:15 il film Benvenuti a casa mia. Il protagonista, docente ed intellettuale di sinistra, per pubblicizzare in tv il suo nuovo libro accetta la sfida del suo avversario, aprire le porte della sua lussuosa dimora ai più bisognosi. Un appello che non resta inascoltato, perché davanti la porta della sua casa si presenterà una famiglia rom. Avrà così inizio una dura convivenza.

Sky Cinema Family fa un viaggio nel tempo con Ritorno al futuro parte III in onda alle 21:00. Il film è il terzo ed ultimo capitolo della famosa trilogia diretta da Robert Zemeckis creata insieme a Bob Gale. In questa nuova avventura, Marty McFly si ritrova a viaggiare indietro nel tempo per salvare dalla morte Doc. Lo scienziato si è trasferito nel 1885, dove vive una vita serena, inconsapevole del nefasto destino che lo attende.

Stasera in tv – I film su TV8, Cielo, Nove e Paramount Channel

Il grande cinema è protagonista della prima serata di TV8. Alle 21:30 il film Revenant – Redivivo che ha fatto incetta di premi e ha permesso a Leonardo Di Caprio di vincere il suo primo Oscar. Il protagonista è Glass, uomo scampato alla morte che ha un solo obiettivo, vendicarsi di chi ha ucciso suo figlio.

Su Cielo un gruppo di eroi fa di tutto per salvare il pianeta con il film Global Meltdown in onda alle 21:15. La pellicola è ambientata in un mondo ormai vicino alla distruzione. Ma Karen, una giovane ricercatrice, sembra avere una soluzione. Si metterà quindi in viaggio verso le profondità della Terra insieme ad un gruppo di superstiti.

Nove si affida ad Eddie Murphy per la prima serata. Va in onda alle 21:25 il film Una bugia di troppo, dove il famoso attore è un agente letterario di nome Jack che, grazie alla sua spiccata parlantina, riesce a concludere qualsiasi tipo di affare. L’uomo rifila un accordo, in modo poco onesto, al Dr. Sinja. Una volta resosi conto del fatto però, il guru spirituale si vendicherà, piantando un albero speciale nel giardino di Jack che perde una foglia per ogni parola da lui pronunciata. Il protagonista dovrà quindi fare a meno delle sue capacità oratorie per evitare che l’albero muoia.

Paramount Channel festeggia il Natale con un film per tutta la famiglia. Alle ore 21:15 è in onda Natale in affitto, pellicola dove Ben Affleck si cala nel ruolo di Drew Latham, uomo di successo dalla vita affettiva travagliata. Terrorizzato dal pensiero di passare un altro Natale in solitudine, ritorna nella casa dove abitava da bambino, abitata adesso da sconosciuti. Li convincerà, pagandoli, a passare insieme le feste come se fossero una vera famiglia.