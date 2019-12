Treccani il volto delle parole – con Alessio Boni il 30 dicembre su Rai 3

Ha per titolo Treccani il volto delle parole, il programma che Alessio Boni conduce su Rai 3 il prossimo lunedì 30 dicembre. L’appuntamento è in seconda serata alle 23:30 sulla rete diretta da Stefano Coletta. La regia è di Claudio Pisano.

Treccani il volto delle parole – con Alessio Boni anticipazioni

Con Treccani – il volto delle parole continua la sperimentazione culturale della terza rete. Alessio Boni è diventato oramai un divulgatore delle arti e delle parole. Ha già condotto parecchi programmi sulle reti tematiche della piattaforma satellitare, tra cui su Sky Arte. Adesso arriva su Rai 3 per spiegare ai telespettatori il profondo significato della Treccani.

L’enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, comunemente nota come la Treccani, è decisamente la più famosa enciclopedia italiana. Attraverso il racconto che farà Alessio Boni, i telespettatori sapranno che l’istituto dell’enciclopedia italiana è stato fondato a Roma nel 1925 da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile. È stata sempre considerata una dei testi più importanti del ventesimo secolo.

Treccani il volto delle parole – nascita dell’enciclopedia italiana

Alessio Boni spiegherà al pubblico che in precedenza l’Italia non aveva mai avuto una enciclopedia. E attraverso il documentario ripercorreremo tutta la storia della nascita e dell’affermarsi dell’istituto dell’enciclopedia italiana. Boni non racconterà soltanto la storia dell’istituto ma offrirà una visione esaustiva della nostra storia più recente.

Conosceremo così come sono cambiate le parole e il modo di esprimersi man mano che l’Italia subiva una vera e propria rivoluzione. Dal 1925 fino ad oggi, Boni sottolinea come anche nei momenti di gravi sconvolgimenti e di crisi, l’enciclopedia Treccani abbia rappresentato un punto di riferimento culturale ed anche un vero e proprio slancio verso il futuro.

In quei volumi della Treccani è racchiuso tutto lo scibile umano, la cultura, la divulgazione scientifica, e qualunque altro settore del sapere umano. In quei volumi sono contenute, migliaia e migliaia di voci scritte dalle migliori intelligenze del nostro paese.

Ancora oggi la Treccani rappresenta un importante riferimento culturale che neppure la nascita e lo sviluppo di internet hanno messo in crisi. Le grandi opere enciclopediche, ogni anno sono aggiornate. E così accade anche per la Treccani che subisce, ogni 365 giorni, una revisione e un restyling delle parole, del loro significato. Inoltre spesso se ne aggiungono anche di nuove a seconda dell’evolversi del linguaggio.

Alessio Boni – il suo impegno per la cultura in tv

Alessio Boni è presente su Rai 1 nella docufiction Giorgio Ambrosoli – il prezzo del coraggio. Ma è stato anche protagonista di molti appuntamenti culturali su Sky Arte. Tra letteratura e cultura Boni è riuscito a dare di sé un’immagine impegnata.

Ricordiamo ad esempio che su Sky Arte è stato protagonista di eventi anche letterari come ad esempio Bookshow. La serie che porta i grandi classici della letteratura di ieri e di oggi sul piccolo schermo.