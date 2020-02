Arriva da oggi su RaiPlay Il Sindaco del Rione Sanità. La piattaforma digitale di viale Mazzini ospita per la prima volta il lancio di un grande titolo del cinema autoriale italiano. Infatti Il Sindaco del Rione Sanità è tratto dall’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo ed è diretto da Mario Martone. Il regista ha già firmato capolavori come L’amore molesto, Noi credevamo, Il giovane favoloso, Capri Revolution.

Il Sindaco del Rione Sanità su RaiPlay

Il film che è fruibile su RaiPlay va ad allargare la programmazione dedicata della piattaforma digitale. Arriva dopo “Viva RaiPlay!” con Fiorello, “SuperQuark+” con Piero Angela, “L’Altro Festival” con Nicola Savino, “Passeggeri Notturni”, serie tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio e la novità di “PlayList24”.

Secondo quanto ha dichiarato la responsabile di RaiPlay Elena Capparelli, ci saranno altri prodotti e format originali ad arrivare in esclusiva su RaiPlay. In particolare cinema, serie-tv, fiction e cortometraggi.

Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia lo scorso 2019.

La trama del film ispirato all’opera di Eduardo

Antonio Barracano è considerato un uomo d’onore che sa distinguere tra gente per bene e gente carogna. A tutti gli effetti è “Il Sindaco” del Rione Sanità”. Con la sua carismatica influenza e l’aiuto dell’amico medico, amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti.

Nel rione si dice chiaramente che Chi tiene santi va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio. Questa è la regola. Un giorno, però, arriva da lui Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, deciso a uccidere il padre, Don Antonio. Il giovane versa in uno stato di grande prostrazione. Barracano, però, riconosce nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi.

Il Sindaco del Rione Sanità è un film di forte attualità, capace di raccontare l’eterna lotta tra bene e male. Rispetto all’opera di Eduardo, ha una nuova anima concettualmente vicina a serie come Gomorra, grazie anche alle musiche del giovane rapper napoletano Ralph P all’anagrafe Raffaele Buonomo.

Il Sindaco del Rione sanità cast, produzione e riprese

Il cast degli attori è composto da

Francesco Di Leva: Antonio Barracano

Massimiliano Gallo: Arturo Santaniello

Roberto De Francesco: il dottore

Adriano Pantaleo: Catiello

Daniela Ioia: Armida

Giuseppe Gaudino: Vicienzo ‘O Cuozzo

Gennaro Di Colandrea: Pasquale ‘o Nasone

Lucienne Perreca: Rituccia

Salvatore Presutto: Rafiluccio Santaniello

Viviana Cangiano: Immacolata

Domenico Esposito: Gennaro

Ralph P: ‘O Palummiello

Armando De Giulio: ‘O Nait

Daniele Baselice: Peppe Sciusciù

Morena Di Leva: Geraldina

Ernesto Mahieux: Luigi

La produzione è della Indigo Film con Rai Cinema.La durata è di 115 minuti. Il genere è drammatico.

Le riprese si sono svolte a Napoli, in particolare nel Rione Sanità parte della cosiddetta città viscerale.