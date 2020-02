All’esordio l’edizione serale, su Canale 5, di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi entra nella sua fase più importante e tra ospiti stellari e giurati d’eccezione, i giovani talenti si sfideranno uno contro l’altro per ottenere il titolo di vincitore.

Amici 19 Serale, conosciamo meglio i cantanti in gara

Ecco i nostri giudizi su ognuno dei giovani cantanti, alla vigilia della fase serale di Amici 19.

NYV: Nata a Lussemburgo, di origini marocchine – tedesche, Nyv si è trasferita in Italia quando era molto piccola. Il suo vero nome è Mirella Nyvinne. Sa suonare molti strumenti: pianoforte, chitarra, ukulele,basso, batteria, mandolino, utilizza anche la loop station e sa fare beatbox. Ha partecipato a Sarà Sanremo, ma non è arrivata al Festival. Nel 2018 ha partecipato nuovamente a Sanremo Giovani ed è arrivata terza dopo Mahmood ed i La Rua (anche loro ex Amici). Questa esperienza le ha dato la possibilità di esibirsi in giro per l’Europa. Si ispira ad Elisa e duetterà proprio con lei nella prima puntata del serale. Nyv ha una voce calda ed espressiva. Se riuscirà ad acquisire un pizzico in più di sicurezza in se stessa diventerà inarrestabile.



GAIA: Italo-brasiliana, parla il portoghese perfettamente. Gaia ha partecipato ad X Factor, entrando a far parte della squadra under donna di Fedez. Il suo stile è un mix di freschezza e dolcezza. La sua voce eterea porterebbe ad inserirla nel filone della ballade, ma il suo brio e carisma la rendono perfetta anche nei pezzi più movimentati (come il suo inedito “Coco Chanel”). Nel corso della prima puntata del serale duetterà con Emma Marrone, una delle sue cantanti preferite, una donna carismatica e volitiva che ha saputo costruire passo dopo passo la sua brillante carriera.



GIULIA: Nata in provincia di Salerno, ha iniziato a studiare canto quando aveva solo 8 anni. Ha provato a partecipare a diversi talent musicali ed aveva già provato ad entrare ad Amici nel 2017. Ha partecipato a Uomini e donne per corteggiare Luca Onestini. La sua voce è intensa, la sua storia è dolorosa. Nei suoi inediti Giulia parla di disagio adolescenziale, problemi alimentari, bullismo, isolamento, depressione. Quando canta è talmente comunicativa da risultare straziante, “scoppia di emozioni”. Ha tanto da dire, potremmo definirla la degna erede di Giordana Angi. Esprime un equilibrato mix di rabbia ed amore grazie alla sua intensità vocale. “Caro serale, ti stringerò forte, tu abbracciami ancora più forte” – ha affermato. Ne siamo certi.



JACOPO: Oltre ad essere un cantante, Jacopo ha un’altra passione: il calcio. Romantico, quando canta chiude gli occhi e sogna. La sua faccia da bravo ragazzo ci riporta ai cantautori italiani di una volta, alla Gianni Morandi, ma Jacopo ha al tempo stesso le carte in regola per diventare il Bieber italiano. Vuole entrare nell’anima di chi lo ascolta. “Caro serale, comunque vada rimarrai per sempre sulla mia pelle e dentro al mio cuore” – ha affermato.



FRANCESCO: Il suo volto è già noto agli amanti del piccolo schermo. Francesco è infatti stato protagonista di una vicenda spinosa ad X Factor. Era stato scelto per i live insieme alla sua band, i Jarvis, ma all’ultimo i ragazzi hanno deciso di ritirarsi. Francesco c’ha poi riprovato da solista, ma non è riuscito a completare il percorso. La seconda opportunità è arrivata grazie ad Amici, dove il giovane cantante è riuscito a mostrare il meglio di sé. Piccola curiosità: Francesco ha raccontato di aver molto sofferto per amore. Ora sembra vicino alla cantante Giulia, sarà solo amicizia?



MARTINA: Nata a Torino. Ha un carattere complesso, è schiva, usa la musica per superare la sua insicurezza e comunicare con gli altri. Recentemente, pungolata da Zerbi, ha composto un bellissimo inedito: “Cara me”. Il brano ha svelato lati nascosti della sua personalità, ha fatto emergere la sua fragilità e la sua dolcezza. Il suo altro inedito, “Se ti va”, sta riscuotendo grande successo di ascolti sul web. E’ stata l’ultima ad avere la maglia del serale, ma potrebbe arrivare lontano.

Conosciamo meglio i ballerini in gara al serale

Ecco i nostri giudizi sui ballerini in gara

VALENTIN: Nato a Bucarest, ha studiato alla High School of Coreography Floria Capsali da quando aveva solo 5 anni. Campione di ballo latino-americano in Romania, Grecia ed Italia. Valentin è nella lista dei top 50 ballerini migliori al mondo nella sua categoria. Il suo percorso nella scuola non è stato lineare, si è più volte scontrato con la Professoressa Alessandra Celentano. Il suo talento è però indiscusso.



NICOLAI: Nato in Ucraina, trasferitosi a Buenos Aires con la famiglia quando era molto piccolo. Ha studiato al prestigioso Colon Theatre e alla Vienna State Opera School e ricevuto diversi trofei internazionali nel balletto. Ha collaborato con il Royal Theatre in Nuova Zelanda, con il San Francisco Ballet e con la National Opera Ucraina. Nella scuola di Amici Nicolai ha però mostrato un atteggiamento irriverente e maleducato, volutamente provocatorio, decisamente troppo. Poco professionale. Bravo è bravo, ma il talento senza attitudine caratteriale non lo porterà lontano.



JAVIER: Cubano, anche lui – come Nicolai – ha un carattere irriverente. Ha rischiato grosso insultando programma e professionisti in un accesso di rabbia. Si è poi redento e, dopo aver chiesto scusa, ha ottenuto un’altra possibilità. Presentatrice e professori sono stati generosi con lui, ma è veramente talentuoso. Probabilmente hanno avuto ragione, perchè da quel momento Javier sembra aver messo la testa a posto. Il ballerino è molto apprezzato da Alessandra Celentano – e sappiamo che la maestra non è mai stata facile ai complimenti. Javier ha precedentemente danzato nella compagnia di Carlos Acosta e nel Royal Swedish Ballet.



TALISA: Nata a Milano, ha trascorso l’infanzia a Dubai. Successivamente, a 13 anni, si è trasferita in America (a Los Angeles) per studiare danza. La separazione dalla famiglia è stata molto dolorosa. Talisa ha fatto parte del corpo di ballo di Selena Gomez ed appare in uno dei suoi videoclip. Esuberante ed energica, la ballerina ha molto talento e siamo certi abbia già un posto assicurato tra i professionisti di Amici che prenderanno parte alla prossima edizione.