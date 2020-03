Massimo Recalcati torna su Rai 3 questa volta con Lessico civile. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 marzo, in seconda serata sulla terza rete diretta da Silvia Calandrelli.

Lessico civile Massimo Recalcati su Rai 3

Lessico civile è il nuovo programma di Recalcati che riprende il suo posto nel palinsesto della terza rete dopo Lessico Famigliare e Lessico amoroso. I temi affrontati nelle puntate previste, dal 30 marzo al 4 aprile,sono Il confine, l’odio, l’ignoranza, il fanatismo, la libertà.

Dunque un nuovo confine del Lessico proposto dal saggista, psicoanalista e accademico italiano. Che, questa volta pone l’attenzione non solo sulla psiche individuale, ma su quella collettiva.

Lessico civile arriva in un’epoca in cui la psicoanalisi può rappresentare lo strumento migliore per comprendere i fenomeni collettivi caratterizzati da rapidi cambiamenti e da una percezione diffusa di caos.

Dopo aver analizzato la psiche individuale, adesso Recalcati pone al centro delle nuove puntate, la psiche collettiva.

L’organizzazione delle puntate

In ognuna delle puntate previste, Recalcati fa ricorso a filmati, citazioni cinematografiche, testimonianze di intellettuali.

Ma vengono utilizzati anche repertori storici e si leggono anche brani letterari.

E, tra le letture scelte, ce ne sono alcune di Sigmund Freud padre della psicoanalisi che parla di Psicopatologia delle Masse nel celebre saggio del 1926.

Inoltre, in ogni puntata il pubblico viene coinvolto e diventa parte attiva e integrante del programma. E’ reso possibile attraverso le domande che arrivano grazie ai social network.

Rai3 ha molta fiducia sulla terza edizione del programma che, in un periodo così difficile e drammatico, invita a riflettere sui fenomeni collettivi contemporanei. Fenomeni che incidono in maniera determinante, sulla nostra vita quotidiana.

Lessico civile è un programma di Massimo Recalcati, che conduce, e Pietro Galeotti. La regia è di Giuseppe Bianchi.

La messa on onda è da lunedì 30 marzo al 4 aprile in seconda serata su Rai3

Le edizioni di Lessico famigliare e Lessico amoroso

La prima puntata di Lessico famigliare è andata in onda il 7 maggio 2018. Ebbe un buon riscontro di pubblico.

Lessico amoroso è arrivato su Rai 3 il 28 gennaio 2019.

Ed ora arriva la terza edizione Lessico civile. Sempre sulla terza rete.