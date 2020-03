Il Dantedì, che si è celebrato il 25 marzo 2020, continua su RaiPlay anche nei prossimi giorni. La giornata è dedicata al ricordo di Dante Alighieri. Si tratta di una istituzione recente con il fine di ricordare ogni anno, proprio il 25 marzo, il Sommo Poeta in vista dei 700 anni dalla sua scomparsa che cadranno nel 2021.

Dantedì continua su RaiPlay per altri 100 giorni

Dunque il Dantedì non si esaurisce ma continua su RaiPlay per i prossimi 100 giorni in forme differenti,

Sono molte, infatti, le iniziative messe in campo da Rai Teche e RaiPlay per la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che continuano anche in seguito.

Intanto è online la versione integrale della lettura della Divina Commedia di Vittorio Sermonti. Il racconto-commento della Divina Commedia ha il fine di consentire a tutti coloro che sono dotati di cultura media, di conoscere il Poeta.

Ma soprattutto si vuole ripercorrere il viaggio affrontato nel più gran libro scritto in italiano senza interrompere l’avventura. Ma con la certezza di nutrirsi di notizie sempre più interessanti.

Per cento giorni di seguito sarà pubblicato un canto al giorno, letto dal più illustre divulgatore dell’opera dantesca.

RaiPlay e contenuti inediti

Su RaiPlay si possono trovare le decine di pillole d’archivio di grandi attori che leggono alcune terzine della “Divina commedia”.

I telespettatori trovano da Vittorio Gassman a Giorgio Albertazzi, da Anna Proclemer a Carmelo Bene, da Roberto Benigni a Licia Maglietta.

Tra i contenuti fruibili anche lo sceneggiato Vita di Dante, regia di Vittorio Cottafavi,. Si tratta di una miniserie in 3 puntate del 1965 ideata da Angelo Guglielmi e interpretata, tra gli altri, da Giorgio Albertazzi e Loretta Goggi.

L’iniziativa della Rai porta ancora una volta alla ribalta il ruolo fondamentale dell’archivio Rai, il cui utilizzo si sta rivelando sempre più determinante in un momento come questo, fruibile grazie alla piattaforma digitale RaiPlay.