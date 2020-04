Annalena Benini conduce l’ultima puntata di Romanzo italiano. L’appuntamento è per sabato 11 aprile alle 18.00 su Rai3. Si tratta della quarta puntata del format originale di Camilla Baresani e Paolo Giaccio, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele.

La giornalista Annalena Benini, attraverso un viaggio nelle regioni italiane, ascolta le storie di noti autori della letteratura italiana contemporanea. Vuole esplorare l’importanza che ha avuto sulla loro arte letteraria il territorio in cui hanno vissuto e costruito la loro esperienze personali e professionali.

Romanzo italiano Annalena Benini intervista Scurati

Nella quarta puntata, in Lombardia, in una Milano moderna frequentata da artisti e intellettuali, Annalena Benini incontra Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega con M. Il figlio del secolo.

I due visitano luoghi milanesi a lui cari, come lo storico Bar Basso, a due passi da Piazzale Loreto. Si tratta di un locale storico di ubicato in via Plinio 39 e noto come luogo di creazione del cocktail Negroni sbagliato. Purtroppo nulla è rimasto, solo i bicchieri e l’arredamento impolverato.

Poi si reca al Giardino Sergio Ramelli, nella zona orientale della città. Infine Scurati fa entrare la giornalista nello studio dove lavora e dove ha vissuto da studente della Statale, in Via Pinturicchio.

Romanzo italiano Luca Doninelli e Helena Janeczek

Annalena Benini si sposta poi nella modernissima Piazza Gae Aulenti, nel centro direzionale di Milano. Qui incontra Luca Doninelli scrittore, giornalista e insegnante italiano. Racconta che nel libro “Il crollo delle aspettative. Scritti insurrezionali su Milano” ha documentato il paesaggio urbano del capoluogo lombardo.

L’incontro successivo è con Helena Janeczek, nei pressi della Stazione di Porta Garibaldi. Scrittrice, poetessa e traduttrice tedesca naturalizzata italiana, ha vinto il Premio Strega con “La ragazza con la Leica”. Le due vanno assieme a Gallarate, dove la scrittrice vive.

L’incontro con Francesco Permunian

Infine la Benini si sposta a Desenzano, sul Lago di Garda, per incontrareil poeta e scrittore Francesco Permunian nella splendida cornice di Villa Brunati. Qui, infatti, hanno preso forma i caustici libri dello scrittore di origine veneta, ma ormai gardesiano a tutti gli effetti. Tra le sue ultime opere di narrative: Sillabario dell’amor crudele,

Romanzo italiano rappresenta un viaggio geografico e simbolico nella letteratura italiana contemporanea.

Attraverso poesia e narrativa si documenta anche la bellezza del nostro Paese, cogliendo le caratteristiche anche dei suoi luoghi meno conosciuti e dei panorami inaspettati. Il tutto viene raccontato attraverso lo sguardo di chi, da quei luoghi, ha tratto la propria ispirazione letteraria.

Il programma è scritto da Cosimo Calamini, Fabrizio Marini, Camilla Baresani, con Annalena Benini. La consulenza è di Filippo La Porta. Diretto da Claudio Di Biagio, Marta Savina e Maria Tilli. Distribuzione internazionale RaiCom.