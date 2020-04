Quarta puntata di Lessico civile, questa sera lunedì 20 aprile su Rai 3 in seconda serata. Al timone, come sempre, Massimo Recalcati conduttore, psicanalista e saggista.L’argomento affrontato oggi è il fanatismo con tutte le ripercussioni che ha avuto nella storia dei popoli.

Lessico civile 20 aprile Recalcati riflette sul fanatismo

Lessico civile si compone in questo ciclo 2020 di cinque appuntamenti.Dopo aver puntato l’attenzione su Il confine, l’odio, l’ignoranza, nelle tre puntate precedenti, adesso Recalcati si occupa di fanatismo.

Il saggista ritiene che la psicoanalisi è la chiave di lettura maggiormente idonea per la comprensione dei fenomeni collettivi che caratterizzano la società. Parliamo, in particolare dei rapidi mutamenti che avvengono spesso in maniera impercettibile ma che fanno sentire le conseguenze in tempi assolutamente brevi. Inoltre Recalcati riflette su un altro aspetto determinante dell’universo: la diffusa percezione del caos in cui avvengono molti, troppi eventi.

Siamo dunque in un contesto nuovo rispetto al passato. E la psiche individuale è sostituita da quella collettiva. Come sempre Massimo Recalcati ricorre, per esporre le proprie tesi, a filmati e citazioni cinematografiche. Ma sono presenti, come in ogni puntata, brevi analisi di intellettuali e recitazione di brani letterari consoni all’argomento trattato.

La novità di questo ciclo Lessico civile è la interpretazione nuova ed originale fornita da Massimo Recalcati della notissima “Psicopatologia delle Masse” contenuta nel celebre saggio del 1926 di Sigmund Freud.

E in ogni puntata il pubblico diventa parte attiva e integrante del programma attraverso le domande rivolte al conduttore e psicoanalista.

Lessico civile ospite Antonio Scurati sul fanatismo

Antonio Scurati è l’ospite letterario della puntata odierna di Lessico civile. Particolarmente interessante è il suo intervento. Con il suo libro M – Il figlio del secolo ha raccontato l’origine del fascismo in Italia.

In particolare Scurati racconta la storia dell’Italia tra il 1919 e il 1925, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento al delitto Matteotti.

Recalcati, ad inizio della puntata di Lessico Civile dedicata al tema del fanatismo, sottolinea che il termine fa riferimento, sempre negativo, alla religione e alla politica.

Una definizione di fanatismo è la seguente: intollerante, esclusiva e acritica sottomissione a una fede religiosa o politica, spesso causa d’intolleranza, e talvolta di violenza, nei confronti di chi ne professa una diversa. Una vera e propria patologia che porta all’identificazione cieca e ipnotica a una causa politica, religiosa, settaria.

Massimo Recalcati analizza le ragioni profonde che portano persone, gruppi, intere masse ad abbracciare una causa in maniera acritica e a compiere in nome di essa i peggiori misfatti.

Citazioni cinematografiche, repertori storici, brani letterari accompagnano la narrazione.

Lessico civile registrato prima della pandemia Covid – 19

Gli argomenti di Lessico civile puntano soprattutto sulla collettività e sui fenomeni contemporanei di massa, che molto incidono sulla nostra vita quotidiana.Ricordiamo che tutte le puntate sono state registrate prima dell’emergenza Covid – 19 che hanno imposto nuove regole basate sul distanziamento sociale.