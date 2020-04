Scrittori #Fuoriclasse è il nuovo appuntamento proposto da RaiPlay a partire da martedì 21 aprile 2020. Si tratta di un programma con protagonisti scrittori contemporanei. Nove le puntate previste rese fruibili ogni sette giorni. Ognuna ha la durata di 45 minuti. Il giorno del rilascio è il martedì.

#Fuoriclasse su RaiPlay dal 21 aprile

Gli utenti di RaiPlay per nove settimane, a partire dal 21 aprile, potranno approfondire la vita e le opere di nove scrittori italiani. Viene realizzato un percorso conoscitivo che parte dalle origini dei protagonisti ed arriva fino al presente. Il tutto contestualizzato nelle proprie opere.

Gli scrittori protagonisti sono: Edoardo Albinati, Sandro Veronesi, Valeria Parrella, Viola Ardone, Maurizio de Giovanni, Matteo Nucci, Michela Murgia, Francesco Piccolo, Valerio Magrelli.

Il programma è realizzato in esclusiva per RaiPlay ed è prodotto da Panamafilm. Nove protagonisti della letteratura moderna riflettono su particolari tematiche. Affrontano argomenti di interesse culturale e svelano quali sono i loro autori preferiti presentandoli al pubblico in maniera semplice e familiare, accattivante, mai nozionistica.

Il programma ha come scenario una ambientazione particolare. Il tutto si svolge nel tempo sospeso del coronavirus, per regalare narrazioni eccezionali.

Scrittori #Fuoriclasse la prima puntata con Albinati

La prima puntata ha come protagonista Edoardo Albinati che riflette sul tema del Romanticismo. Scrittore, traduttore e sceneggiatore italiano, ha vinto il Premio Strega 2016 con il romanzo La scuola cattolica. Ha dedicato la vittoria al poeta Valentino Zeichen, scomparso qualche giorno prima.

Lo scrittore romano accompagna il pubblico di RaiPlay alla scoperta del Romanticismo con una lezione sul movimento artistico letterario ottocentesco. Ricordiamo che il Romanticismo è un movimento artistico, musicale, culturale e letterario sviluppatosi alla fine del XVIII secolo in Germania. Uno dei rappresentanti più celebri del nostro Romanticismo è Alessandro Manzoni.

Albinati ne documenta le caratteristiche, i dogmi, e la diffusione tra individualismo e ribellione. Ne mette in evidenza la netta frattura con il passato letterario. E soprattutto documenta come è ancora importante nella società odierna. Insomma un viaggio attraverso una nuova idea di bellezza.

Dopo la pubblicazione della puntata, sulla pagina Facebook di RaiPlay viene annunciato l’orario in cui lo scrittore della settimana sarà in diretta con gli studenti. Ma possono seguire anche altri. E tutti possono porre le loro domande allo scrittore che risponde in diretta.

Anche questi approfondimenti sono pubblicati sulla piattaforma on demand di viale Mazzini.

L’interazione sui social avverrà attraverso l’hashtag ufficiale #fuoriclasse.