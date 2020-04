Stasera in tv martedì 21 aprile 2020 - Tutti i programmi in onda

Stasera in TV martedì 21 aprile. Film, informazione e intrattenimento gli ingredienti principali del martedì sera televisivo. Rai1 propone il concerto Stasera… Laura!, Canale 5 il film Karol – Un uomo diventato Papa. Su Italia 1 torna Le Iene show, mentre #Cartabianca su Rai3 e Di Martedì su La7 si occupano di approfondimento.

Stasera in tv martedì 21 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai1 e sugli altri canali Rai

Stasera, martedì 21 aprile 2020, su Rai1 va in onda alle 21:25 Stasera… Laura! – Ho creduto in un sogno. È il concerto tenuto nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina con cui Laura Pausini festeggiò i primi venti anni di carriera, nel 2014.

Reduce da uno dei suoi periodi di maggior successo, ospitò molti colleghi e amici: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf e Paola Turci. Guest star Pippo Baudo, che l’ha lanciata a Sanremo 1994.

Tra i programmi di Rai2, alle 21:20, il documentario della BBC Earth – Un giorno straordinario, di Richard Dale. Un viaggio dall’alba al tramonto tra le meraviglie naturalistiche del nostro pianeta. La voce narrante è di Diego Abatantuono.

Su Rai3, alle 21:20, spazio all’approfondimento di #Cartabianca. Bianca Berlinguer cerca di ricostruire cosa sia successo nelle RSA in cui sono morti migliaia di anziani e fa luce sulle precauzioni necessarie per garantire una ripartenza sicura.

Rai4 propone alle 21:20 il film Riddick, con Vin Diesel. Diretto da David Twohy, è il terzo capitolo della saga di fantascienza in cui il protagonista si desta in un pianeta deserto grazie da un grosso uccello.

Rai5 programma alle 21:15 il film Quel che sapeva Maisie di Scott McGehee. Adattamento del romanzo Ciò che sapeva Maisie di Henry James.

Rai Movie trasmette alle 21:10 il film Allacciate le cinture, diretto da Ferzan Ozpetek. Con Kasia Smutniak, Carolina Crescentini, Francesco Scianna e Francesco Arca.

Infine, Rai Premium propone alle 21:20 Piccoli segreti, grandi bugie, seconda stagione del ciclo datato 2016 Purché finisca bene.

Stasera in tv martedì 21 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, su Canale 5 va in onda il primo episodio di Karol – Un uomo diventato Papa, miniserie del 2005 che racconta la vita di Papa Giovanni Paolo II. Dalle lotte giovanili contro gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, al lungo pontificato, tra i più vividi nella memoria dei cristiani.

Martedì 21 aprile 2020, tra i programmi di Italia 1 spicca alle 21:15 il ritorno de Le Iene Show. Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani rilanciano il programma interrotto l’8 marzo scorso. Il servizio principale sarà sull’emergenza coronavirus in Lombardia: Luigi Pelazza ha incalzato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sull’ex ospedale civile di Legnano, con posti letto disponibili, eppure non utilizzato.

Su Rete 4, alle 21:24, una nuovo puntata di Fuori dal coro. Ospite di Mario Giordano, il leader della Lega Matteo Salvini. Al centro della discussione, le misure per la fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Mentre La5, alle 21:14, propone il film Tutto può succedere, di Nancy Meyers. Harry Sanborn è un imprenditore musicale libertino, che gestisce un’etichetta di musica hip-hop, ma alcuni incontri stravolgono la sua visione della vita. Con Jack Nicholson, Keanu Reeves e Diane Keaton.

Cine 34 prosegue alle 21:10 la programmazione del martedì dedicata a Gian Maria Volonté. Stasera in onda Tre colonne in cronaca, diretto nel 1990 da Carlo Vanzina.

Film anche su 20, dove alle 21:14 c’è Un ponte per terabitha, tratto dall’omonimo romanzo diKatherine Paterson.

Inoltre, Italia 2 programma alle 21:20 Ted2, commedia di Seth MacFarlane.

Su Iris, alle 21:10, il western Sfida oltre il fiume rosso, di Richard Thorpe, con Glenn Ford e Angie Dickinson.

Infine, Mediaset Extra propone le repliche de La sai l’ultima? con Pippo Franco e Pamela Prati.

Programmi martedì 21 aprile di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Tra i programmi de La7, stasera torna Di Martedì, con Giovanni Floris. Il nuovo approfondimento sull’emergenza coronavirus va in onda alle 21:15.

Su Real Time, martedì 21 aprile alle 21:20 c’è l’episodio 9 della terza stagione di Primo appuntamento, con Flavio Montrucchio.

Mentre, alle 22.35, seguono gli episodi 4, 8 e 9 de Il Salone delle meraviglie.

NOVE propone alle 21:25 il film È già ieri, di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese e Fabio De Luigi.

Tv8 programma alle 21:30 il film d’animazione Hotel Transylvania, di Genndy Tartakovsky. L’originale è doppiato da Adam Sandler e Selena Gomez, mentre alla versione italiana prestano la voce, tra gli altri, Claudio Bisio e Cristiana Capotondi.

Inoltre, su Paramount Channel alle 21:10 va in onda il film Honey, con Jessica Alba.

Infine, Cielo programma alle 21:15 A dangerous method, il film di David Cronenberg che ripercorre la formazione del grande psichiatra Carl Gustav Jung e il suo rapporto con Sigmund Freud. Nel cast, Viggo Mortensen, Vincent Cassel e Keira Knightley.

La programmazione Sky per la prima serata di martedì

Per la prima serata di martedì, Sky Uno programma alle 21:15 una nuova puntata di EPCC – E Poi C’è Cattelan. Ospiti la pop-star Dua Lipa e Geppi Cucciari.

Su Sky Atlantic alle 21:15 vanno in onda gli episodi 9 e 10 della prima stagione di Spartacus – Sangue e rabbia.

Su Sky Arte, alle 21:15, Fuga da Wall Street e Yes, we can – Arriva Obama, due episodi di The 2000’s, la serie prodotta da Tom Hanks che racconta la prima decade nel nuovo millennio.

Mentre Sky Cinema Uno alle 21:15 trasmette il film di fantascienza The divergent Series – Insurgent.

Inoltre, su Sky Cinema Family alle 21:00, il film C’è tempo, di Walter Veltroni con Stefano Fresi.

Infine, Sky Cinema Drama propone alle 21:00 La scelta di Sophie, con Meryl Streep.