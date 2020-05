Si chiama In Arte Pupi la rassegna che Cine34 dedica a Pupi Avati. Il primo appuntamento è il 5 maggio e, successivamente, ogni martedì, per quattro serate, in onda dalle ore 19.00 a notte inoltrata.

In Arte Pupi Cine34 omaggia Pupi Avati

La rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano propone un ciclo di 12 pellicole e uno speciale a cura della giornalista del TG5 Anna Praderio. Tutto è pensato per raccontare la carriera artistica di Avati, che – in questi tempi di lockdown e social distancing – si è distinto nel dibattito sulle conseguenze della pandemia Covid-19 sul mondo della cultura.

Avati ha invitato i media a modificare la programmazione TV per «puntare sull’effetto terapeutico della bellezza». E per fare ciò ha auspicato «grandi film, grandi concerti di musica classica, di jazz, di pop. Inoltre documentari sulla vita e le opere dei grandi pittori, dei grandi scultori, dei grandi architetti, lettura dei testi dei grandi scrittori, prosa, poesia, danza».

Per questo il direttore di rete Marco Costa, propone una carrellata di opere cinematografiche dell’autore bolognese. Tra queste, l’horror di culto “La casa dalle finestre che ridono”.

E poi il drama presentato alla Quinzaine des Réalisateurs al 38º Festival di Cannes “Impiegati”.

Segue il sequel di Regalo di Natale, con Diego Abatantuono, “La rivincita di Natale”. Poi il lungometraggio in concorso al 46º Festival di Cannes “Magnificat”. Ancora: “Il papà di Giovanna”, presentato in concorso alla 65ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In tale circostanza Silvio Orlando ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile ed Ezio Greggio ha affrontato il suo primo ruolo drammatico.

La programmazione dei film

5 maggio ore 19.00 Bordella

ore 21.15 La mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone

ore 23.30 ca. Tutti defunti… tranne i morti

12 maggio ore 19.00 Impiegati

ore 21.15 La rivincita di Natale

ore 23.30 ca. La casa dalle finestre che ridono

19 maggio ore 19.00 La cena per farli conoscere

ore 21.15 Il papà di Giovanna

ore 23.30 ca. Sposi

26 maggio ore 19.00 Il cuore grande delle ragazze

ore 21.15 Il figlio più piccolo

ore 23.30 ca. Magnificat