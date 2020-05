Questa sera Rai 5 propone in prima serata un film dalle atmosfere drammatiche dal titolo La legge del mercato.

Si tratta di una produzione francese del 2015 della durata di un’ora e 30 minuti.

La legge del mercato – cast, regia, dove è girato

La pellicola è fruibile su Rai 5. Gli attori che recitano sono i seguenti Vincent Lindon, Karine Petit de Mirbeck, Matthieu Schaller. La regia è di Stéphane Brizé.

La caratteristica del film è che vi recitano attori quasi tutti non professionisti. Si è trattato di una scelta precisa del regista Stéphane Brizé che ha dato un ruolo importante soltanto Vincent Lindon, l’unico interprete noto della pellicola.

Alcuni dei casi raccontati inoltre sono ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti. Il film è stato presente in molti Festival internazionali e Vincent Lindon ha ottenuto la Palma d’oro come migliore interprete maschile al Festival di Cannes del 2015.

Le riprese si sono svolte tutte in Francia.

La legge del mercato – trama del film in onda su Rai 5

Il protagonista è Thierry (Vincent Lindon), un uomo di 51 anni che ha perso il lavoro e non riesce a trovare una nuova occupazione. Insieme ai compagni di fabbrica, ha iniziato una serie di lotte contro gli ex datori di lavoro che hanno de-localizzato i locali per la produzione.

Per un lungo periodo di tempo Thierry si è impegnato nel frequentare corsi di formazione professionale per poter affrontare nella maniera migliore colloqui di lavoro. Purtroppo però non c’è stato nessuno sbocco positivo, al contrario ha subito soltanto umiliazioni ed i sogni ai quali mirava, si sono sempre infranti contro la dura realtà.

Fortunatamente è aiutato dalla famiglia. La moglie gli è molto legata e cerca di dargli conforto. I due hanno anche un figlio, purtroppo disabile, che non vuole però rinunciare a continuare gli studi e si impegna con tutte le sue forze nel dimostrare di avere la capacità per terminare la scuola.

Un giorno finalmente gli viene proposto un impiego. Ma qui entra in gioco la dirittura morale di Thierry. Il lavoro che gli viene offerto consiste nello spiare gli altri colleghi. Naturalmente questa proposta sconvolge Thierry, che impiega un lungo periodo per decidere il comportamento da avere dinanzi ad una prospettiva simile.

Il finale del film

Alla fine Thierry prenderà la decisione che per lui sembra più giusta. Il tema centrale de La legge del mercato è il seguente: riflettere sul qual è il posto di un uomo all’interno del sistema.

Il film è realizzato a basso budget, ma è stato curato nei minimi particolari. Punta l’attenzione su un dilemma morale molto frequente al giorno d’oggi.