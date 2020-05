Il canale Nove propone Cambio Moglie reality in cui due donne si scambiano la famiglie per una settimana. L’appuntamento è in prima serata alle 21.25 dal 20 maggio 2020.

Da mercoledì 20 maggio Nove manda in onda il format in cui due donne si scambiano la propria famiglia per una settimana. Il reality dura tre puntate. Donne di zone differenti dell’Italia, di lavoro e estrazione sociale diverse, si scambiano i propri ruoli per sette giorni.

Ognuna si cala nella parte dell’altra cercando di assolvere alle funzioni di buona padrona di casa.

Il reality si svolge in tempi diversi. Inizialmente ognuna delle due protagoniste osserva, quasi da lontano, le abitudini della famiglia dove sta per trasferirsi. Poi prende in consegna una sorta di diario delle istruzioni a cui deve attenersi, secondo le indicazioni di chi l’ha preceduta.

E’ consentito, però, apportare delle modifiche e cambiare il modo di organizzare la quotidianità domestica.Naturalmente sono coinvolti tutti i componenti della famiglia che devono attenersi alle nuove regole.

Al termine della settimana le due protagoniste con i rispettivi compagni, si incontrano per fare il punto sulla loro esperienza. In questa nuova edizione anche il resto della famiglia, come i figli, i compagni, hanno l’opportunità di esprimere il proprio giudizio. E di fare obiezioni se non concordano su alcune regole.

La prima puntata

Nella prima puntata che inaugura il ciclo del reality sul canale Nove, i due nuclei familiari appartengono a due realtà diverse. E’ il Nord contro il Sud. La famiglia De Castro della Val Brembana, in provincia di Bergamo, si muove in un contesto montanaro. Deve confrontarsi con famiglia Cerrone di Napoli. Le due padrone di casa, vere e proprie giovani matriarche, sono l’una opposta all’altra.

Chiara ha quattro figli, un compagno musicista e gestisce con perfezione una piccola fattoria dove alleva galline, capre, oche. Tutto è nelle sue mani. Non si fa aiutare da nessuno.

Aurelia, maniaca della pulizia, mostra la propria casa così ordinata da sembrare un museo. Ha l’aiuto della governante.Ma tutto deve essere anche profumato, senza odori molesti come quelli derivanti da fritture o altri alimenti.

Quando ognuna delle protagoniste arriva nella casa dell’altra, tutto cambia. E molti dissapori mai confessati prima, vengono allo scoperto. Si apre un momenti di confronto che, nelle intenzioni del reality, deve dar vita ad una nuova ricomposizione dei rapporti familiari.