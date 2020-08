Musicultura torna con l’edizione 2020. Il Festival della canzone popolare e d’autore è giunto al suo trentunesimo anno di presenza. E questa volta, va in onda il 3 settembre in seconda serata. La rete che ospita la manifestazione è Rai 2. Conduce Enrico Ruggeri

Musicultura 2020 ospiti e scaletta

L’edizione di Musicultura – Festival della canzone popolare e d’autore, arriva sul piccolo schermo di Rai 2 il 3 settembre in seconda serata. La rete ha deciso di affidarne la conduzione al cantautore Enrico Ruggeri. L’artista è attualmente in replica su Rai 1 con lo show Una storia da cantare. Anche lo scorso anno aveva gestito Musicultura. Accanto a lui c’era Natasha Stefanenko.

La messa in onda della serata finale non è in diretta. Rai 2 la propone a pochissimi giorni dalla conclusione della manifestazione marchigiana, che si svolge il 28 e il 29 agosto all’Arena Sferisterio di Macerata.

Moltissimi gli ospiti che si alternano sul palcoscenico. Eccone alcuni

Massimo Ranieri, Tosca, Salvador Sobral (vincitore dell’Eurovision 2017), Antonio Rezza e BandaKadabra si esibiscono venerdì 28 agosto.

Francesco Bianconi, Asaf Avidan, Gruppo Ocarnistico Budriese, Bruno Tognolini, Lucilla Giagnoni e i Pinguini Tattici Nucleari sono presenti nella serata di sabato 29 agosto.

Musicultura ecco i giovani artisti in gara

Queste le otto proposte che si contendono il premio finale di 20 mila euro.

Si tratta di Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero.

Dopo lunghe selezioni, gli otto vincitori del Festival sono stati scelti dal Comitato di Garanzia di Musicultura.

Questi sono i membri del Comitato: Claudio Baglioni, Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile.

Presente il conduttore Enrico Ruggeri. Poi: Alessandro Mannarino, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc.

Ci sono anche:Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote.

Le telecamere di Rai 2 non solo sole a riprendere la manifestazione.Innanzitutto è presente un ricco quadro di partnership crossmediali, targate viale Mazzini.

Presenti infatti Rai Radio1 e la collaborazione con Rai Isoradio, il canale h24 di Pubblica Utilità.

La crossmedialità è visibile anche sul web, con le dirette streaming che coinvolgono i social, con contenuti editoriali confezionati ad hoc.

Le regole anti Covid

Il Festival si svolge nel rispetto delle regole anti Covid e delle prescrizioni vigenti a contenimento dell’epidemia.

La serata trasmessa da Rai 2 è la fase finale del concorso per giovani cantautori. Ed è il pubblico presente nello splendido scenario dell’Arena ad eleggere il vincitore assoluto.

L’appuntamento con la musica d’autore è uno dei momenti in cui i giovani e la cultura formano un binomio di tutto rispetto.

