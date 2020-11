Torna su Tv2000 Il mondo insieme. Alla conduzione riconfermata Licia Colò con la nuova edizione del programma. L’appuntamento è ogni domenica in diretta dal 29 novembre alle 15.20 sulla rete della CEI.

Il mondo insieme su Tv2000 torna Licia Colò, le novità

Il mondo insieme propone come sette anni a questa parte, viaggi, luoghi, documentari, persone e storie con uno sguardo sempre positivo sulla realtà. Il fine è portare nelle case dei telespettatori la bellezza del Pianeta in questi tempi preclusa a causa della pandemia

Molte le novità del programma in onda da sette anni sull’emittente, canale 28 e 157 Sky). Ecco i nuovi personaggi

I telespettatori conoscono Nonna Licia, al secolo Licia Fertz che a 90 anni è una star dei social e un esempio di positività.Grazie al nipote Emanuele Usai, ogni giorno racconta il suo approccio positivo alla vita ai sui numerosi follower. Insieme al nipote ha anche scritto il libro “Non c’è tempo per essere tristi”. Si collegano in diretta con la trasmissione dalla loro casa di Viterbo.

Rebecca Bianchi, prima ballerina ed étoile del Teatro dell’Opera di Roma costretta come tutti gli artisti a uno stop momentaneo a causa del Covid-19. Così ha deciso di impiegare il tempo libero per realizzare un suo desiderio. A ottobre, con una valigia piena di giocattoli e abiti da regalare, è partita con sua madre e il primo dei suoi figli per il Kenya. Qui ha visitato due strutture gestite dai Padri Camilliani: l’Ospedale di Tabaka, in cui lavora come chirurgo volontario suo padre, e l’orfanotrofio di San Camillo che ospita bambini sieropositivi.

Chiara Casaleggio che raccoglie pneumatici abbandonati e restituisce loro nuova vita, trasformandoli in cucce per cani e gatti che spesso dona a canili e gattili. Così spera di sensibilizzare il maggior numero di persone alla tutela ecologica e al riciclo.

Massimo Reverberi, professore di biologia dell’Università La Sapienza di Roma, di solito si occupa dei cosiddetti “funghi cattivi”. Ma, in puntata, cerca di rispondere alla domanda che negli ultimi mesi è stata posta da diverse testate nazionali e internazionali: “Davvero i funghi salveranno il mondo?”.

Alla postazione web torna Salvatore Izzo, grande viaggiatore, che racconta il suo ultimo viaggio sulle Dolomiti.

Ecco quanto afferma Licia Colò sulla nuova edizione di Il mondo insieme

In un periodo storico così difficile sono orgogliosa e felice di ripartire per il settimo anno su Tv2000 con ‘Il mondo insieme’. Ogni domenica in diretta tenteremo di portare a casa di tutti, la bellezza del mondo che al momento ci è preclusa. Ma anche quel calore umano di cui mai, come in questo momento, abbiamo bisogno. Lo faremo dando sempre di più valore alla parola insieme che non accetta divisioni anagrafiche, culturali o geografiche. Perchè siamo convinti, come ci insegna Papa Francesco, di vivere davvero in una grande ‘casa comune’ di cui dobbiamo tutti prenderci cura.

Gli altri appuntamenti

Quest’anno, ancora più del solito vista la pandemia, viene data voce alle persone che non si arrendono di fronte alle difficoltà della vita e che riescono sempre a rialzarsi e reinventarsi. Persone normali protagoniste di fatti eccezionali, ma anche scienziati, sportivi, esperti, e grandi viaggiatori.

Poi due collegamenti da molto lontano. Da Los Angeles Leonardo Gerotto, che mostra la città che l’ha adottato, con i famosi quartieri di Beverly Hills, Venice Beach e Hollywood. E racconta le reazioni della popolazione alle ultime elezioni americane. Nel suo intervento anche il viaggio in Alaska, fatto subito dopo il lockdown della primavera.

Poi da Vancouver Island, in Canada, Marta Flecchia e Danilo Cittadini che all’inizio dell’anno erano partiti dall’Italia per intraprendere un lungo viaggio in camper dall’Alaska all’Argentina. Con l’emergenza Covid però sono rimasti bloccati in Canada. Ma non si sono persi d’animo e ne hanno approfittato per un road trip dalla costa Est a quella Ovest del Canada di cui mostrano le immagini.

A completare il racconto di Licia Colò, i documentari: “Hawaii, mare, vulcani e divertimento”, “Santa Lucia, la perla delle Piccole Antille”, “Borgo di Raggiolo, gioiello del Casentino”, “Malesia, modernità e tradizione” e “Nepal, l’aiuto concreto delle suore italiane” ambientato a Bharoul, dove vivono e operano le sorelle Piccole Apostole di Gesù.

Foto di Gianluca Gasbarri