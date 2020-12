Ricomincio da RaiTre è il titolo del nuovo programma in quattro puntate, proposto da sabato 12 dicembre in prima serata, alle 21.30. sulla terza rete. Al timone ci sono Andrea Delogu e Stefano Massini. La regia è di Stefano Vicario.

Ricomincio da RaiTre la missione del programma

Ricomincio da RaiTre nasce con un preciso obbiettivo, o meglio con una missione: aprire una finestra sul mondo dello spettacolo, in particolare del teatro. Il tutto in un momento particolare in cui l’attività è ferma ed i lavoratori del settore sono in grave difficoltà. Il programma è stato studiato per fornire la possibilità di esibirsi a molte realtà dello spettacolo bloccate dalle restrizioni dovute alla pandemia Covid.

Le quattro puntate nascono da un’idea della terza rete di cui è responsabile Franco Di Mare. Con l’arrivo in tv si cerca di non bloccare definitivamente tutte le attività culturali che sono adesso congelate in attesa di tempi migliori. Viene così offerto uno spazio televisivo al teatro. Il piccolo schermo diventa il trait d’union tra due settori creando un gigantesco cartellone nazionale mai rappresentato prima d’ora.

In quest’ottica Ricomincio da RaiTre è un programma televisivo che si pone perfettamente nell’ottica del servizio pubblico.

Sono complessivamente, quattro appuntamenti evento in prima serata su Rai 3. Le date sono le seguenti: sabato 12, 19 e 26 dicembre 2020 e martedì 5 gennaio 2021.

L’adesione all’iniziativa di Rai 3 è stata notevolissima, non solo da parte del mondo teatrale. Sul palcoscenico della terza rete vedremo, ad esempio, estratti di spettacoli teatrali interrotti. Oppure le prove della prossima piéce che autori e registi stanno preparando.

Oppure ancora vengono proposti spettacoli realizzati per l’occasione. Molti protagonisti, inoltre, arrivano anche soltanto per raccontarsi.

Dove si svolgono le rappresentazioni, conduttori

Il luogo dove si svolgono le rappresentazioni è il Teatro Sistina di Roma. Direttore artistico del programma è Massimo Piparo che lo ha scritto con Serena Fornari e Paola Maffioli

Conduttori, o meglio narratori, sono Stefano Massini, scrittore e drammaturgo italiano e Andrea Delogu, conduttrice. I due, in maniera differente e con compiti diversi, costruiscono storie e le legano tra di loro. Poi le presentano alla loro maniera trasformandosi anche in attori, se necessario.

Rivedremo, dunque, attori, ballerini, musicisti, cantanti, tecnici, creativi in ogni settore dello spettacolo, soprattutto del teatro.

Una caratteristica unica del programma è di spaziare tra Prosa, Musical, Balletto, Varietà, Commedia, Monologhi. E i telespettatori hanno la possibilità di vedere in tv eccellenze dei vari settori che di solito non appaiono sul piccolo schermo.

Sarà dunque un cartellone multimediale al centro delle quattro puntate. Con spettacoli sospesi per la pandemia che adesso possono, in qualche modo essere ripresi.

Ci sono anche le immagini registrate della versione integrale degli spettacoli. E ancora interviste, racconti, curiosità.