Ha per titolo Gigi che spettacolo lo show in onda questa sera mercoledì 2 dicembre in prima serata su Rai 1. E’ trascorso un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti. Era il 2 novembre scorso e il grande mattatore lasciava un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo, del teatro e della cultura in generale.

Gigi Che Spettacolo omaggio a Proietti

Rai 1 rende omaggio al grande attore, mercoledì 2 dicembre alle 21.25. Va in onda una celebrazione sorridente e nostalgica della sua grande arte. Un programma nel quale alcuni compagni di viaggio della sua ineguagliabile carriera gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti.

Sono molti gli amici che hanno voluto lasciare una testimonianza dei loro ricordi e soffermarsi sui loro momenti personali vissuti con Gigi Proietti:

I telespettatori trovano: Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias. Ed ancora: Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele…

Altri ancora potranno aggiungersi alla già lunga lista di nomi.

Il loro racconto è alternato ad alcuni dei momenti più belli di spettacolo anche inediti, degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale. Si tratta di Cavalli di battaglia, andato in onda nei primi mesi del 2017 al Teatro Verdi di Montecatini. E Matera 2019, la cerimonia-evento che incoronò la città lucana come Capitale Europea della Cultura. Ambedue sono stati trasmessi dalla prima rete di viale Mazzini,

Il ruolo del Globe Theatre di Villa Borghese

In alcuni momenti del programma farà da scenario il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma. Il teatro da lui fortemente voluto ed al quale Gigi Proietti era legatissimo. Proietti ne era stato il Direttore Artistico negli ultimi 17 anni. E qui, in questo luogo dalle magiche atmosfere, ha proposto, in una chiave culturale straordinariamente contemporanea, tragedie e commedie proprio del periodo elisabettiano. Molte delle quali legate ai capolavori di William Shakespeare.

Gli autori del programma sono Angelo Mellone e Pino Strabioli. Con loro lo hanno scritto anche Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con la consulenza amichevole di Alessandro Fioroni.

La regia è di Gian Marco Mori.