Il nostro Eduardo è il film trasmesso su Rai 1 in seconda serata. L’appuntamento è alle 22.50 subito dopo la conclusione della puntata di Affari tuoi Viva gli sposi.

Il nostro Eduardo

Il documentario è particolare in quanto rappresenta un ritratto del drammaturgo realizzato dai componenti della sua famiglia. Ci viene così restituito un altro volto del creatore di Natale in casa Cupiello. Il nostro Eduardo è stato mandato in onda già da Sky Arte nel corso delle vacanze natalizie, in particolare il 25 dicembre, ed arriva adesso su Rai 1 in prima visione in chiaro.

Vengono affrontati con dovizia di particolari il passato straordinario della produzione teatrale di uno dei più importanti intellettuali del ‘900 e l’attualità del suo pensiero. Inoltre viene ancora una volta messa in evidenza la capacità di leggere i segnali della società ancora prima che si sviluppassero in modo evidente. In quest’ottica è un interessante racconto narrato dal figlio con inediti ricordi del padre. Inoltre si sono foto, filmati, lettere e episodi mai svelati precedentemente dai suoi nipoti. Attraverso questi materiali i telespettatori hanno modo di apprezzare aspetti nuovi del drammaturgo di cui nel 2020 sono ricorsi i 120 anni dalla nascita.

La regia è affidata a Didi Gnocchi che, a proposito di Eduardo De Filippo raccontato dalla famiglia, afferma: