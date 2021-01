Ascolti Tv venerdì 8 gennaio 2021. Finalmente la fiction di Canale 5 riesce a vincere la serata. Accade con Fratelli Caputo che, nella puntata finale della prima stagione raggiunge il 14.6% dopo il flop della scorsa puntata. Sono tornati Quarto grado e Propaganda live appaiati oltre il 6.5%. L’esordio della quarta stagione di The good doctor al 6%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 8 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Miracoli dal cielo ha conquistato 2.842.000 telespettatori con 11.7%

Su Rai 2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.612.000 con 6%

Su Rai 3 Titolo V è seguito da 582.000 persone con 2.6%

Su Canale 5 Fratelli Caputo chiude a 3.348.000 spettatori con 14.6%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.287.000 telespettatori con 6.5%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha registrato 1.418.000 spettatori con 6.7%

Su La 7 Propaganda Live ha ottenuto 1.244.000 spettatori con 6.4%

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 429.000 persone con 1.8%

Su NOVE I Migliori Fratelli Crozza: 612.000 spettatori con 2.4%.

Ascolti Tv venerdì 8 gennaio 2021, la fascia preserale L’Eredità, con la vittoria alla ghigliottina di Claudio da Roma al 25.6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.940.000 con 21.8%. L’Eredità: 5.569.000 con 25.6%. Su Rai 2 N.C.I.S. ha raccolto 703.000 con 3.5% e 1.251.000 con 5.1%. Su Rai 3 Tg Regione: 3.395.000 con 14.9%. Blob: 1.345.000 con 5.4% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.120.000 con 12%. Caduta Libera: 3.473.000 con 16.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 907.000 persone con 3.7% Su Italia 1 Amici è seguito da 648.000 persone con 3.3%. Su La 7 The Good Wife: 298.000 con 1.8% e 338.000 con 1.6% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 390.00 con 1.6% Su NOVE Little Big Italy sigla 298.000 con 1.4% Ascolti Tv venerdì 8 gennaio 2021, l’access prime time Soliti ignoti sotto il 20%. Vince Guess my age Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.211.000 con 19.2% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.331.000 persone con 4.9% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.418.000 con 5.4%. Un Posto al Sole: 1.807.000 con 6.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.822.000 con 17.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.546.000 con 5.8% e 1.439.000 con 5.3% Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.237.000 con 4.6%.Benvenuti a Freedom – Oltre il Confine: 1.088.000 con 4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.035.000 con 7.5% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 562.000 con 2.1%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 483.000 con 1.8%.

Ascolti Tv venerdì 8, daytime mattutino

La Clerici con oltre il 15%, vince sulla Palombelli superata anche dalla Daniele.

Su Rai 1 UnoMattina: 1.207.000 con 19.2%. Storie Italiane 1.096.000 con 18.3% e 1.199.000 con 17.4%. È sempre mezzogiorno 1.810.000 con 15.1%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 509.000 con 6.7% e 918.000 con 8.1%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 484.000 persone con 7.8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.024.000 con 16.2% e 990.000 con 16.4%. Forum: 1.333.000 con 14.8%.

Su Rete 4 La signora in giallo 596.000 con 3.8%

Su Italia 1 Chicago Justice: 166.000 telespettatori con 2.3%

Su La 7 L’aria che tira 348.000 con 4.9%. L’aria che tira – Oggi 527.000 con 4.3%

Ascolti Tv venerdì 8, day time pomeridiano

La vita in diretta al 18.4% senza Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.808.000 con 12.7%. Il Paradiso delle Signore: 2.061.000 con 17.1%. La Vita in Diretta: 2.724.000 con 18.4%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 426.000 con 2.8%

Su Rai 3 Geo 1.814.000 con 12.3%

Su Canale 5 Uomini e donne 2.793.000 con 20.9%. Inga Lindstrom 1.445.000 con 10.2%

Su Rete 4 Un poliziotto alle elementari 2 ha raccolto 485.000 con 3.5%

Su La 7 Tagadà è visto da 417.000 persone con 3.2%.

Su Tv8 Baci sotto il vischio: 383.000 con 3.1%

Ascolti Tv venerdì 8, seconda serata

Tv7 sotto il 6%

Su Rai 1 Tv7: 704.000 spettatori con 5.7%.

Su Rai 2 The Resident: 856.000 con 4.5% e 723.000 con 5.8%. O anche No: 205.000 con 2.5%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 590.000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 I laureati: 749.000 spettatori con 7.9%

Su Rete 4 15 minuti – Follia omicida a New York: 274.000 con 4.9%

Su Italia 1 Il film Il film Le Mummie parlanti: 607.000 con 7.5%

Su Tv8 Cambia la tua vita con un click interessa 157.000 con 1.6%