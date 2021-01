Rai 1 trasmette alle 20.40 di questa sera, 9 gennaio 2021, la terza puntata di Affari tuoi Viva gli sposi. Conduce Carlo Conti, che accoglie in studio una nuova coppia di sposi. Il loro obiettivo è cercare di conquistare il pacco con il premio più alto: 300.000 Euro.

A custodire i 20 pacchi, ciascuno dei quali contiene un premio in denaro, sono dieci Vip, cinque uomini e cinque donne, diversi in ogni puntata. Fra i “pacchisti” figurano, nella puntata odierna, Emanuela Aureli, Gloria Guida, Elettra Lamborghini, Paola Minaccioni e Rocio Morales. Nella squadra maschile sono presenti Nino Frassica, Sergio Friscia, Gabriel Garko e Ubaldo Pantani. Inoltre Pantani, nel suo ruolo di imitatore,si cala, per tutta la durata del gioco in un improbabile Lapo Elkan.

Come nel corso delle precedenti puntate, i personaggi noti propongono agli spettatori momenti di intrattenimento e spettacolo. Inoltre, un cantante, attore o comico scelto direttamente dagli sposini, arriva in studio per regalare un’esibizione personalizzata.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta Affari tuoi Viva gli sposi anche sul servizio in streaming RaiPlay.

Affari Tuoi Viva gli sposi 9 gennaio, la diretta