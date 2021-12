Kalipé 2021, Massimiliano Ossini in prime time con un nuovo programma: dove, quando inizia

Condividi su

Kalipé 2021: Massimiliano Ossini, già conduttore di Linea bianca, torna in tv con un nuovo programma dedicato al racconto di storie e luoghi, targato Rai. Una prima serata divulgativa che andrà in onda sul secondo canale della tv di Stato a dicembre.

Kalipé 2021: puntate, curiosità, location

Il popolare volto televisivo sarà nuovamente in video su Rai 2 in prima serata con “Kalipè, a passo d’uomo”. Un programma il cui titolo prende spunto da un suo libro e rappresenta il saluto che in Himalaya si rivolge a chi va in montagna, qualcosa come «possa tu andare a passo lento e fermo».

L’obiettivo è di riproporre la divulgazione scientifica con un approccio diverso rispetto al passato e tenendo sempre presente lo spettatore del prime time della tv generalista.

Le registrazioni del programma sono state fatte non solo in Italia, ma anche in Islanda, Spagna, America e ancora alle Maldive. Le puntate saranno quattro e avranno come location lo Skyway Monte Bianco, che si trova esattamente a 3.466 metri di altezza.

Kalipé 2021: quando andrà in onda?

Il nuovo programma di Massimiliano Ossini Kalipè 2021 doveva andare in onda fra la fine di agosto e inizio settembre, ma ha subìto uno slittamento. La messa in onda in tv è prevista a partire dal prossimo 29 dicembre 2021. Un ritorno in prime time che ha entusiasmato i fan del conduttore.

Ed è proprio dal Monte Bianco che Ossini lancerà i vari servizi realizzati in questi mesi in varie parti d’Italia e del mondo, legando fra loro i vari momenti di questo straordinario viaggio. Un percorso fatto per la conoscenza non solo di territori lontani, ma anche di storie di uomini.

Massimiliano Ossini: le dichiarazioni

Certo è che a Massimiliano Ossini non sono mancati i viaggi. Il suo esordio è avvenuto in Rai, e nel giro di poco è diventato uno dei volti più apprezzati e riconosciuti. Kalipé 2021 è sicuramente una bella sfida per il conduttore e divulgatore televisivo.

“Con Linea Bianca siamo attestati sui due milioni e mezzo di spettatori, ora ci attende una bella sfida, ma siamo pronti” ha dichiarato recentemente Ossini. Ciò che differenzia Kalipé dai programmi precedenti di Ossini è il racconto narrativo di una storia da punti di vista diversi.

Ed in questa narrazione ci si avvarrà dell’ausilio di tanti ospiti e la collaborazione di cinque università, alpinisti, agronomi, biologi, ricercatori. Il suo amore per il gelo e la neve è nato a Stoccolma, dove si era trasferito da piccolo con la famiglia d’origine.

Poi la montagna gli ha cambiato la vita, diventando un grande luogo di insegnamento, maestra e amica. E fonte di tante scoperte. Kalipé 2021 è un sogno nel cassetto di Massimiliano Ossini che si realizza. “Ho sempre voluto portare un programma sulla natura in prime time e, se lo seguirete, è probabile che anche altri abbiano la possibilità di sperimentare trasmissioni simili”.

Perché di ambiente bisogna parlare sempre più. “È necessario, è vitale creare una consapevolezza in materia. Io credo che la natura unisca, anziché dividere. I tg dovrebbero aprire con belle notizie, e ce ne sono, per dare speranza anziché spaventare. E tutti noi, con i nostri comportamenti quotidiani possiamo evitare sprechi, soprattutto quelli alimentari, che sono la risposta migliore” ha affermato recentemente il presentatore.