Un professore: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata in onda su Rai 1

Rai 1 propone oggi la serie tv Un professore con gli episodi dai titoli rispettivamente Stuart Mill e Schopenhauer. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere drammatiche. Le puntate complessive sono sei ed ognuna è composta da due episodi.

Un professore Stuart Mill e Schopenhauer – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alessandro D’Alatri. Personaggio principale è Alessandro Gassman nel ruolo del prof. Dante Balestra. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Paolo Conticini e Christiane Filangieri: interpretano rispettivamente i ruoli di Anita, Ettore e Floriana.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e zone limitrofe.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con Rai Fiction.

Un professore Stuart Mill – trama

Nel primo episodio della quinta puntata intitolato ‘Stuart Mill’, Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe utilizza un alberello misero per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via.

Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo scaccia in malo modo. La relazione di Dante con Cecilia si incrina dopo che il figlio di lei, Aureliano, la scopre e s’infuria. Ispirato da Stuart Mill, Manuel decide di chiudere con Sbarra.

Anita affronta Dante: ha scoperto il segreto sulla notte di tanti anni fa, ed è un colpo al cuore.

Schopenhauer – trama

Nel secondo episodio dal titolo ‘Schopenhauer’, il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male con Anita.

Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingere i suoi alunni a reagire al dolore. Mentre Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui dovrà minacciare un suo creditore, Simone decide di organizzare per il suo compleanno una festa clandestina a scuola, che avrà un esito imprevisto.

E il giorno dopo, tornando a casa, Simone trova fra le cose del padre una foto che lo inquieta terribilmente.

Un professore – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un professore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Dante – Alessandro Gassmann

Anita – Claudia Pandolfi

Simone – Nicolas Maupas

Manuel – Damiano Gavino

Chicca – Francesca Colucci

Floriana – Christiane Filangieri

Laura – Elisa Cocco

Luna – Luna Miriam Iansante

Giulio Palmieri – Simone Casanica

Monica – Beatrice De Mei

Matteo – Davide Divetta

Aureliano – Davide Mirti

Pin – Alessio De Lorenzi

Lombardi – Paolo Bessegato

Ada Smeriglio (Preside) – Federica Cifola

Alice – Margherita Laterza

Ssa Marina Girolami – Sara Cardinaletti

Zucca – Andrea Giannini

Arnaldo Palmieri (Padre Giulio) – Lucio Patanè

De Angelis – Giorgio Gobbi

Sbarra – Loris Loddi

Ettore – Paolo Conticini

Virginia – Pia Engleberth

Cecilia – Francesca Cavallin