Stasera in tv giovedì 9 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 9 dicembre 2021. Su Rete 4 un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Su Italia 1, invece, va in onda il film horror It- capitolo 2.

Stasera in tv giovedì 9 dicembre 2021, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va la fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nell’episodio Stuart Mill Dante tiene una lezione sul filosofo ed economista britannico servendosi di un alberello spoglio. Nel frattempo però è preoccupato per la fuga di Simone. Il ragazzo, arrivato a Glasgow, trova il coraggio di rivelare alla madre di essere omosessuale.

Nell’episodio Schopenhauer Dante sta affrontando un periodo complicato e si comporta in malo modo con Anita. Intanto Sbarra consegna a Manuel una pistola con la quale deve minacciare un creditore. Quando Simone torna in Italia organizza una festa clandestina a scuola per il suo compleanno.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda Il Mostro di Firenze: Quel silenzio che non tace. Bugie e verità. Il programma racconta la storia dell’autore di 8 duplici omicidi che si sono consumati fra il 1968 e il 1985. Un fatto di cronaca che sconvolse l’opinione pubblica.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2017, Tre Manifesti a Benning, Missouri con Frances Mc Dormand. In un paesino americano un’adolescente è vittima di uno stupro. Sette mesi dopo l’episodio sua madre affitta tre cartelloni pubblicitari per protestare contro l’inefficienza delle indagini dello sceriffo Bill Willough- by.

Stasera in Tv giovedì 9 dicembre 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della Prima alla Scala di Milano, del Super Green Pass, della terza dose del vaccino anti-Covid. Tra gli ospiti della puntata: Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini, Simona Bonafè, Lucia Borgonzoni, Gianfranco Librandi e Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Ultimo appuntamento con lo show che festeggia 25 anni. Anche questa settimana salgono sul palco comici storici ma anche nuove leve.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film horror del 2019, It- Capitolo 2 con Bill Hader. Dopo 27 anni dalla sua ultima apparizione It è tornato in città per ricominciare ad uccidere. I membri del Club dei perdenti, ormai diventati adulti, uniscono le forze per sconfiggerlo.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si occupa dei temi più caldi di politica, economia e di attualità. Gli argomenti scelti vengono commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette Erba- Storia di un massacro. Va in onda la prima parte dello speciale dedicato alla strage avvenuta nel 2006, in cui furono uccisi Raffaella Castagna insieme al figlioletto Youssef e alla madre Paola Galli. Insieme a loro anche Valeria Cherubini, la vicina di casa.

I film stasera su Paramount Network, La5

Paramount Network, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2004, 30 anni in un secondo con Jennifer Garner. Anno 1987. La tredicenne nel giorno del suo compleanno esprime il desiderio di diventare grande. Il sogno si avvera e si risveglia nel 2004; all’età di trent’anni.

La5 alle 21.10, manda in onda il film commedia del 2003, Love Actually- L’amore davvero con Hugh Grant. A Londra nel periodo natalizio si intrecciano le storie di alcuni protagonisti. Sono due giovani sposi e due coniugi in crisi, la segretaria e il Primo Ministro, un bambino alle prese con il patrigno.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, Attacco al potere 3 con Gerarld Butler. L’Agente dell’FBI Mike Banning viene arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere il Presidente degli Stati Uniti. Banning, che si proclama innocente, riesce a fuggire. Deve elaborare un piano per scoprire la verità e per sventare un nuovo attentato.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film thriller del 1993, Il rapporto Pelican con Julia Roberts. La giovane Darby Shaw, studentessa di legge, scrive un rapporto controverso sulla morte violenta di due giudici Rosenberg e Jensen. Ben presto però diventa il bersaglio degli assassini.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2005, Il mio amico Babbo Natale con Gerry Scotti. Achille Malerba è direttore di una fabbrica di maionese ed è conosciuto per essere un impreditore egoista, cinico ed avaro. Un collaboratore di Babbo Natale, Ezechiele, ha a disposizione solo 12 giorni per trasformarlo in un uomo generoso. In caso di fallimento Ezechiele andrà a lavorare insieme agli elfi nel reparto Costruzione giocattoli.

Stasera in Tv giovedì 9 dicembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film thriller del 2021, 47 metri- Great White con Katrina Bowden. Kaz e i suoi amici stanno viaggiando su un aereo. A causa di un malfunzionamento però il velivolo precipita in mare aperto. Circondati dagli squali, i passeggeri dovranno fare di tutto per raggiugere la costa.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2009, Julie & Julia con Meryl Streep. Julie, trentenne in crisi, ha scelto di aprire un blog di cucina. Si è però posta l’obiettivo di preparare nell’arco di un anno tutte le ricette riportate sul manuale di Julia Child, nota cuoca e scrittrice.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film d’animazione del 2013, Dragon Trainer 2. Hiccup e Sdentato, ormai inseparabili, scoprono per caso una grotta di ghiaccio. E’ il rifugio di alcuni draghi selvaggi.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 1983, Scarface con Al Pacino. Tony Montana ha deciso di lasciare Cuba per raggiungere Miami. Qui intraprende la sua carriera criminale diventando un potente boss di narcotraffico.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 1991, Un bacio prima di morire con Matt Dillon. Il giovane Jonathan Carliss prende di mira due sorelle gemelle che provengono da una famiglia ricca. Decide di uccidere l’una per poi tentare di sedurre e sposare l’altra. Dopo il matrimonio entra anche nelle grazie del suocero.