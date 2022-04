Volti dei Vangeli, a Pasqua su Rai 1 il Papa racconta il Vangelo

Condividi su

Domenica 17 aprile, giorno in cui si festeggia la Pasqua, è previsto dalle 20:30 su Rai 1 lo speciale Volti dei Vangeli. Il programma è curato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca apostolica vaticana e i Musei Vaticani.

Volti dei Vangeli, a Pasqua le parole del Papa saranno accompagnate da immagini di opere d’arte

Nel corso della trasmissione Volti dei Vangeli, in onda a Pasqua, il Papa parlerà di alcuni personaggi del Vangelo. In particolare, i racconti del Santo Padre si concentreranno sulle figure di Giuseppe, Pietro, Matteo, Centurione e Maddalena. Per parlare di questi personaggi, il Papa ha rilasciato anche una intervista trasmessa nel corso del programma. Inoltre, durante la serata, saranno mandate in onda delle dichiarazioni che il Santo Padre ha rilasciato su questi personaggi durante le udienze generali.

Nel corso di Volti dei Vangeli in onda a Pasqua, poi, le parole del Santo Padre saranno accompagnate visivamente da alcune immagini di opere d’arte in cui i personaggi interessati vengono rappresentati. A tal proposito, saranno visualizzate tele molto importanti, come, ad esempio, la Vocazione di San Matteo del Caravaggio.

Volti dei Vangeli, la serata di Pasqua sarà aperta da Roberto Benigni

Lo speciale Volti dei Vangeli, in onda a Pasqua, sarà presentato da Monica Maggioni, direttrice del TG1. La serata, poi, si aprirà con un contributo speciale realizzato per l’occasione da Roberto Benigni. Anche l’intervento del Premio Oscar toscano sarà incentrato sul Vangelo. In particolare, l’intervento di Benigni avrà come tema centrale il volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di Resurrezione.

Lo speciale Volti dei Vangeli in onda a Pasqua avrà una durata di circa 45 minuti e sarà una sintesi di tre puntate. La serie completa del programma, infatti, andrà in onda a maggio sul canale Rai 5. Il programma è realizzato da Andrea Tornielli e da Lucio Brunelli. La fotografia e la regia, invece, sono a cura di Renato Cerisola. Le musiche, infine, sono di Michelangelo Palmacci.

Il programma sarà seguito da uno speciale del TG1 dedicato al viaggio del Santo Padre in Iraq

In seguito allo speciale Volti dei Vangeli, la serata di Pasqua di Rai 1 continuerà con uno speciale realizzato dal TG1. Con l’occasione, infatti, sarà analizzato il viaggio che il Santo Padre ha realizzato, nel 2021, in Iraq. In quell’occasione, il Pontefice andò nel Paese come messaggero di pace. Una pace quanto mai necessaria, in questo preciso momento storico, contraddistinto dalla violenza della guerra presente in Ucraina.