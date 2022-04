La Gioia della Musica: dal 9 maggio su Rai 3 con Corrado Augias

Condividi su

Da lunedì 9 maggio Corrado Augias conduce su Rai 3 La Gioia della Musica. L’appuntamento è nell’access prime time, alle 20:20, prima della messa in onda della storica soap opera Un Posto al Sole. Sono 25 le puntate previste. Il titolo è ispirato al libro di Leonard Bernstein, The Joy of Music.

La Gioia della Musica su Rai 3 con Corrado Augias

Andrà in onda fino al 10 giugno il viaggio nella musica di Corrado Augias, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il conduttore è inoltre affiancato da Speranza Scappucci e Aurelio Canonici, maestri e direttori d’orchestra.

Corrado Augias intraprende infatti un viaggio alla scoperta dei segreti e delle regole delle composizioni dei più grandi geni della musica lirica, classica e sinfonica, che hanno regalato al pubblico innumerevoli capolavori.

Il conduttore non pone però l’attenzione solo sulle melodie, ma anche sulla vita, sui dolori e sulle passioni degli autori delle opere e sull’influenze del periodo storico nel quale hanno vissuto. Dedica spazio anche alla voce che spesso diventa parte integrante di un’opera musicale.

La Gioia della Musica vuole infatti porsi a metà strada tra una lezione di musica, divulgazione culturale ed intrattenimento.

La Gioia della Musica Rai 3, il programma

Ogni appuntamento è suddiviso in tre parti. Nella prima parte il conduttore effettua delle incursioni nel corso delle prove dell’Orchestra nell’Auditorium “Arturo Toscanini” della Rai di Torino. Avvalendosi del supporto dei musicisti illustra al pubblico i vari strumenti musicali che compongono un’orchestra, che è sua volta suddivisa in aree ben precise.

Attraverso domande, aneddoti e curiosità scopriremo l’esistenza dei flashback in musica, il significato di un’ouverture e il ruolo di ogni strumento.

Nella seconda invece Augias si ritrova in studio dove, con l’ausilio di Speranza Scappucci e Aurelio Canonici, cerca di comprendere ciò che si cela dietro le opere dei più grandi compositori della storia. Tra queste la Norma di Bellini, la Nona di Beethoven, le Nozze di Figaro di Mozart, la Madama Butterfly di Puccini (e tante altre) che si alterneranno nel corso degli appuntamenti.

In chiusura Augias torna all’Auditorium Rai per ascoltare dal vivo l’esecuzione del brano protagonista della puntata.

Speranza Scappucci e Aurelio Canonici

Come già accennato Corrado Augias è affiancato da Speranza Scappucci e Aurelio Canonici, maestri e Direttori d’Orchestra di fama internazionale.

Speranza Scappucci è nata a Roma ed è la prima direttrice donna della Scala di Milano dove ha diretto I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. E’ stata anche la prima a dirigere la Filarmonica.

Si è diplomata al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma e alla Julliard School di New York. E’ considerata uno dei direttori più brillanti della sua generazione. Dal 2017 dirige l’Opera Royale di Wallonie a Liegi. Presto sarà impegnata in altri eventi internazionali all’Opéra di Parigi, al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra.

Aurelio Canonici invece è nato a Genova. E’ Diplomato in Pianoforte, laureato in Filosofia e si è perfezionato come Direttore D’Orchestra all’Accademia di Vienna.

Dopo aver debuttato alla Sala Sinfonica dell’Auditorio National de Musica di Madrid, ha diretto l’Opera Nazionale di Varsavia, l’Orchestra Nazionale della Radio di Bucarest e della Radiotelevisione Moldava. Sei anni fa ha inoltre diretto la Messa dell’Incoronazione di Mozart in Vaticano, esibendosi per Papa Francesco.