Stasera in tv mercoledì 20 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 20 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Canale 5, serata di calcio con la Coppa Italia: Juventus-Fiorentina.

Stasera in tv mercoledì 20 aprile 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna su un caso del 2003: la scomparsa di un 15enne, Luigi Sebillo, avvenuta in Calabria, all’Isola di Dino. Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico. Inoltre è attivo l’indirizzo di posta elettronica 8262@rai.it.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Migrazioni. La puntata è dedicata a Mozart bambino e ai suoi viaggi a Milano, Padova e Bologna. Il soprano Giulia Bolcato interpreta l’Exsultate Jubilate; segue la ricostruzione di una perduta Sinfonia concertante di Solbiati. Dirige Alessandro Cadario.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Grazie a immagini esclusive e al prezioso contributo del team di esperti e opinionisti presenti in studio, Veronica Gentili cerca di seguire minuto per minuto gli sviluppi del conflitto scatenato dalla Russia, senza però trascurare gli altri temi relativi alla politica interna e all’economia di casa nostra.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Juventus-Fiorentina. Conosceremo stasera il nome della seconda finalista di Coppa Italia. Allo Juventus Stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri, forti della vittoria per 1-0 ottenuta nella partita di andata, affrontano i toscani guidati da Vincenzo Italiano. La finalissima della manifestazione si giocherà a Roma l’11 maggio.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Serata in compagnia di nuove interviste e inchieste. A introdurre i reportage ritroviamo Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Tra gli inviati c’è Roberta Rei, che ha realizzato un servizio su Giulia Schiff, arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Ormai è un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di storia: l’approfondimento di Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente, affrontando ogni argomento con competenza e il contributo di illustri ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Petra, con Paola Cortellesi. Titolo dell’episodio di stasera: “Riti di morte”. La quarantenne Petra Delicato, due matrimoni falliti alle spalle, diventa ispettrice della Mobile di Genova. Con il collega Antonio Monte, prossimo alla pensione, si occupa dello stupro di una minorenne.

Su Nove, alle 21.25, il reality Come una volta: un amore da favola, con Elisa Vianello. Sei ragazzi e sei ragazze hanno accettato di tornare indietro nel 1800. Vivono in un castello a Govone e devono seguire le regole dell’epoca. Sperano di trovare un amore da favola.

I film di questa sera mercoledì 20 aprile 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2011, di Tate Taylor, The Help, con Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard. Jackson, Mississipi, Anni 60. La neolaureata Skeeter (Emma Stone) trova lavoro in un giornale locale, in cui si occupa della rubrica della posta. Ma il razzismo ce la circonda la induce a cambiare. Inizia così a raccogliere le confidenze di cameriere di colore per raccontare in un libro le angherie da loro subìte.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine, con Marco Giallini, Alessandro Gassman. Moreno, Sebastiano e Giuseppe organizzano un tour tra luoghi simbolo della Banda della Magliana. Ma attraversano un portale temporale e si ritrovano catapultati nel 1982.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Alexander Payne, Downsizing – Vivere alla grande, con Kristen Wilg, Matt Damon. Paul e Audry, coniugi in cerca di un futuro migliore, accettano di farsi rimpicciolire per andare a vivere in una cittadina in miniatura. All’ultimo momento, però, lei rinuncia.

Su La5, alle 21.10, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama la dolce Sandy, ma finge indifferenza per non sfigurare con gli amici e non perdere la sua fama di rubacuori. La ragazza, però, non si dà per vinta.

Stasera in tv mercoledì 20 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di André Erkau, Io rimango qui, con Max Hubacher, Sinje Irslinger. La vita di Steffi è perfetta: ha solo 16 anni, un ragazzo e ha in programma una gita scolastica a Parigi. Ma con i genitori si ritrova ad affrontare la diagnosi di una malattia terminale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame in fiamme. Nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019, nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, divampano le fiamme. Pompieri, polizia e altri servizi d’emergenza lottano per 24 ore per salvarla.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Paul McGuigan, Victor – La storia segreta del dottor Frankenstein, con Daniel Radcliffe, James McAvoy. Victor Frankenstein e il suo assistente Igor Strausman compiono ricerche sull’immortalità. Ma i loro esperimenti si spingono ben oltre i limiti.