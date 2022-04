Ulisse Il piacere della scoperta 23 aprile: omaggio alla Regina Elisabetta per i 70 anni di Regno

Condividi su

Sabato 23 aprile va in onda in prima serata su Rai 1 un nuovo appuntamento di Ulisse Il piacere della scoperta. Alberto Angela rende omaggio con una puntata speciale alla Regina Elisabetta, che sta festeggiando i 70 anni di Regno. La sovrana, che ha appena compiuto 96 anni, è riuscita anche a sconfiggere il Covid, che aveva contratto a febbraio.

Ulisse Il piacere della scoperta 23 aprile, Regina Elisabetta

La protagonista assoluta della puntata del 23 aprile di Ulisse Il piacere della scoperta è la Regina Elisabetta, all’anagrafe Elizabeth Alexandra Mary. Nata nel 1926, Elisabetta II è la prima sovrana nella storia dell’Inghilterra a detenere il trono così a lungo.

Alberto Angela cerca di raccontare la Regina attraverso un viaggio che inizia nel 1952, quando fu incoronata a soli 25 anni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Attraverso gli eventi storici e familiari riguardanti la casa reale dei Windsor il conduttore ricostruisce la graduale trasformazione dell’immagine della monarchia grazie alla Regina Elisabetta.

Le vicende della Casa reale di Windsor

Alberto Angela racconta infatti agli spettatori l’abdicazione dello zio Edoardo VIII ma anche il matrimonio del figlio Carlo con Lady Diana Spencer, celebrato il 29 luglio 1981. Sedici anni dopo le nozze però Lady Diana perderà la vita in un tragico incidente stradale a Parigi, che ancora oggi rimane mistero.

La narrazione della generazione dei Windsor, prosegue con i principi William e Harry con le loro consorti, Kate Middleton e Meghan Markle, e i rispettivi figli. Ma anche con la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo, rimasto accanto ad Elisabetta II per 73 anni.

I due infatti si sposarono a Westminster il 20 novembre 1947. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli, Carlo, Anna, Edoardo ed Andrea. Quest’ultimo è stato recentemente coinvolto in uno scandalo.

Ulisse dedica però spazio anche ai Beatles, i veri sovrani d’Inghilterra negli anni Sessanta all’apice della loro carriera.

Ulisse, Helen Mirren e Gigi Proietti

Guest star della puntata del 23 aprile è l’attrice inglese Helen Mirren che interpretato il ruolo della Regina nel film The Queen (2006), diretto da Stephen Frears. Grazie a questo ruolo ha conquistato il Premio Oscar come miglior attrice protagonista. Nel corso dell’intervista Helen Mirren racconta in esclusiva il primo incontro che ha avuto con la sovrana dopo il successo della pellicola.

Ad Ulisse il piacere della scoperta interviene anche Veronica Pivetti. Legge alcune parti del romanzo La sovrana lettrice di Alan Bennett. Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica invece svela alcuni retroscena della famiglia reale.

Alberto Angela infine rende omaggio anche a Gigi Proietti con alcune immagini tratte dalle Teche Rai. Mostrano la sua interpretazione di Edoardo VIII, deceduto nel 1972.

Edoardo VIII regnò per meno di un anno dal 20 gennaio all’11 dicembre 1936. Abdicò in favore del fratello Giorgio VI, predecessore di Elisabetta II.