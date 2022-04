Verissimo 23 aprile, anticipazioni: in studio Leonardo Pieraccioni

Condividi su

Sabato 23 aprile, alle ore 16:30 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Verissimo. A condurre, come sempre, c’è Silvia Toffanin. Anche nel corso del prossimo appuntamento, la conduttrice accoglierà in studio numerosi ospiti. Questi, in particolare, arriveranno dal mondo del cinema, della musica e della televisione.

Verissimo 23 aprile, Silvia Toffanin parlerà di Amici di Maria De Filippi e de L’Isola dei Famosi

Nel corso della puntata di Verissimo di sabato 23 aprile, Silvia Toffanin parlerà di due trasmissioni di Canale 5: Amici di Maria De Filippi e L’Isola dei Famosi. A tal proposito, sarà presente in studio la ballerina Carola Puddu. La ragazza è stata eliminata dal talent nel corso dell’ultima puntata del serale, andata in onda lo scorso sabato. Carola rilascerà le sue prime dichiarazioni pubbliche da quando ha dovuto abbandonare il talent.

Nella puntata di Verissimo del 23 aprile, poi, sarà presente anche Floriana Secondi che, nelle scorse settimane, ha preso parte a L’Isola dei Famosi come concorrente. Floriana, durante l’ospitata nel programma condotto dalla Toffanin, commenterà l’avventura da naufraga.

Verissimo 23 aprile, tra gli ospiti Cristiano Malgioglio

Ma nel corso della puntata di Verissimo del 23 aprile saranno intervistati anche altri ospiti. Silvia Toffanin, infatti, accoglierà in studio l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Il comico presenterà al pubblico di Canale 5 il film Il sesso degli angeli. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche lo scorso 21 aprile e, oltre a Pieraccioni, ha tra le protagoniste anche Sabrina Ferilli.

Silvia Toffanin, durante Verissimo del 23 aprile, intervisterà Carolina Marconi. L’attrice, nelle scorse settimane, ha già presenziato nel programma per raccontare la sua lotta contro un brutto male. La Marconi, con la sua ospitata, parlerà della battaglia per adottare un figlio. Infine, nella puntata odierna del programma ci sarà anche Cristiano Malgioglio. Il paroliere, reduce dall’esperienza a Il Cantante Mascherato, parlerà dei suoi prossimi impegni lavorativi.

Domenica in onda un’intervista che Silvia Toffanin ha realizzato a Catherine Spaak

Verissimo di sabato 23 aprile, però, non sarà l’unico appuntamento del weekend con il programma. Domenica 24, sempre dalle 16:30 su Canale 5, è previsto un nuovo appuntamento con Verissimo Le Storie. Nel programma saranno mandate in onda le migliori interviste realizzate dalla conduttrice. Tra queste, nella puntata del giorno festivo, sarà trasmessa l’intervista realizzata a Catherine Spaak. L’attrice, la scorsa settimana, ha perso la vita dopo una lunga malattia. Nel corso della sua carriera, Catherine ha condotto in tv numerosi programmi di successo. Su tutti, Forum e Harem.