Stasera in tv martedì 21 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 21 giugno 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer.

Stasera in tv martedì 21 giugno 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Anche nell’ultima puntata Max Giusti ci fa conoscere un imprenditore che per una settimana ha deciso di lavorare, sotto falsa identità, al fianco dei dipendenti. Si tratta di Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza di Gorizia, che produce pizza fresca per la grande distribuzione.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. I fatti che catalizzano l’attenzione dell’opinione pubblica sono come sempre al centro dell’approfondimento di Bianca Berlinguer. Oltre ad analizzare la situazione del conflitto in Ucraina, insieme con i suoi ospiti la conduttrice esamina gli scenari politici di casa nostra dopo il voto del 12 giugno.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale OSN al Sud con Axelrod. Nella giornata internazionale della Festa della Musica, John Axelrod dirige l’Orchestra Rai che apre a Villa Bellini, a Catania, una tournée in 5 tappe nel Sud Italia. In programma brani di Bellini, Verdi, Puccini, Rossini e Mendelssohn-Bartholdy.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, Dynasties II. Al via una serie di documentari della BBC dedicata agli animali che combattono per la sopravvivenza della dinastia. Nel primo episodio, nel Parco nazionale di Amboseli una famiglia di pachidermi lotta per garantire un futuro ai cuccioli. A seguire, il ghepardo Kali, che in 8 anni ha partorito 14 piccoli.

Su Canale 5, alle 21.20, il documentario Viaggio nella grande bellezza. In occasione del ventennale della Canonizzazione di Padre Pio (16 giugno 2002) rivediamo la puntata trasmessa il primo luglio del 2021 intitolata “Il mistero Padre Pio“. Cesare Bocci racconta il Santo di Pietrelcina con l’ausilio di ospiti, come Lino Banfi, da sempre devoti al frate con le stigmate.

Su La7, alle 21.15, 1982 L’Estate dei campioni. Una serata dedicata al trionfo italiano ai Mondiali di calcio disputati in Spagna. Va in onda “Golé“, film che ripercorre quell’edizione, seguito dalla telecronaca di Italia-Brasile, vinta 3-2 dagli Azzurri, grazie a tre gol di Paolo Rossi.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento crociera. Nuovo appuntamento con Flavio Montrucchio e la versione in crociera di “Primo appuntamento“. I single partono per un tour nel Mediterraneo e, durante le attività proposte, cercano di capire se sono affini.

I film di questa sera martedì 21 giugno 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 1999, di John McTiernan, Il 13° guerriero, con Antonio Banderas. 922 d.C. Durante un viaggio, il poeta Ahmad s’imbatte in una dozzina di guerrieri vichinghi. Verrà coinvolto nella lotta contro i Wendol, mostruose creature cannibali.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Felix Van Groeningen, Beautiful boy, con Steve Carell. David Sheff non si dà pace: suo figlio Nic, di appena 18 anni, è dipendente dal crystal meth, una droga. Il problema di Nic si riflette su tutta la famiglia e David dovrà lottare duramente pur di salvare il figlio.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Robert Zemeckis, Flight, con Denzel Washington. Il comandante Whitaker compie un atterraggio di fortuna con il suo aereo, salvando molte vite. Inizialmente viene acclamato come un eroe, poi, però, finisce nel mirino della commissione d’inchiesta.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2006, di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami, con Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi. Roma, estate 1989. Luca e i suoi amici si preparano agli esami di maturità. Ma una sera il giovane conosce Claudia e se ne innamora. Non sa che è la figlia del perfido professor Martinelli.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film storico del 2013, di Noam Murro, 300: l’alba di un impero, con Sullivan Stapleton. 480 a.C. Il generale greco Temistocle si ritrova a combattere contro l’esercito persiano. Con molta astuzia, il condottiero pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1957, di James Neilson, Passaggio di notte, con James Stewart. Un giudice di pace deve affrontare alcuni fuorilegge che imperversano nel territorio assalendo ripetutamente i treni. Della banda fa parte anche il fratello dell’uomo.

Su La 5, alle 21.10, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Bella vorrebbe sposare Edward ma Jacob, innamorato di lei, cerca di dissuaderla. Intanto Victoria ha radunato un esercito di vampiri per annientare l’odiata nemica.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Paolo Genovese, Immaturi, con Luca Bizzarri, Ambra Angiolini. Costretti per un disguido a rifare la maturità, un gruppo di vecchi compagni di scuola si ritrova dopo vent’anni per studiare insieme. Tutti hanno i loro problemi da risolvere.

Stasera in tv martedì 21 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2007, di Sylvester Stallone, John Rambo, con Sylvester Stallone, Matthew Marsden. L’ex marine Rambo vive ora in Thailandia. Quando i membri di una missione umanitaria gli chiedono aiuto per raggiungere la Birmania, rifiuta. Cambierà però idea.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Emmanuel Carrère, Tra due mondi, con Juliette Binoche. Marianne Winckler decide di scrivere un romanzo che descriva la realtà del precariato francese. Per farlo si fa assumere come addetta alle pulizie sui traghetti che collegano la Francia alla Gran Bretagna.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1981, di John Boorman, Excalibur, con Nigel Terry, Helen Mirren. La favolosa saga di re Artù, che con l’aiuto di Merlino riuscirà a conquistare il regno di Camelot. Ma i contrasti tra i nobili della sua corte lo porteranno presto al declino.