Kalipè Summer Edition diretta 8 luglio: ospite Alessandro Gassmann

Venerdì 8 luglio va in onda in prima serata su Rai 2, la seconda ed ultima puntata di Kalipè- Summer Edition condotto da Massimiliano Ossini.

Dallo Skyway Monte Bianco Massimiliano Ossini si occupa di servizi dedicati alla Natura e all’Ambiente, raccontandoli attraverso alcuni luoghi sia in Italia che all’estero.

Ospite della puntata l’attore Alessandro Gassmann. Torna la cantautrice Erica Mou, che la scorsa settimana ha interpretato Azzurro di Adriano Celentano.

Kalipè Summer Edition, diretta 8 luglio, Marmolada, Hawaii

Nella diretta di venerdì 8 luglio Massimiliano Ossini si collega con il glaciologo Christian Casarotto per confrontarsi su quanto caduto in Marmolada. Secondo l’esperto e l’alpinista Simone Moro la causa è da ricercare nei cambiamenti climatici, che stanno modificando tutti gli equilibri terresti.

La prima tappa del viaggio sono le Isole Hawaii per occuparsi di alcuni ricercatori che stanno portando avanti dei progetti sull’evoluzione dei cambiamenti climatici in queste zone, con tutte le sue ripercussioni. Arriva a Honolulu, meta favorita dai surfisti. Incontra Pio Marasco, nato a Napoli, che vive da 32 anni nelle Hawaii.

Quando è arrivato aveva solo 18 anni e il suo sogno era di diventare prima surfista professionista e poi trovare un lavoro sempre nello stesso ambito. Oggi disegna e costruisce tavole da surf. Marasco cerca di insegnare a Ossini a surfare per riuscire a dominare le onde nella maniera giusta.

Intervista anche la fotografa subacquea Chiara Solomoni, che immortala gli squali nell’oceano.

Ossini si sposta poi nella foresta pluviale tropicale dell’isola di Oahu per raggiungere da vicino le cascate denominate Rainbow Falls. Qui molti animali ma anche piante stanno rischiando l’estinzione.

Kalipè Summer Edition, Erica Mou

Al rientro dalla pubblicità Erica Mou, interpreta il brano What a wonderful, accompagnandosi con la chitarra. Per l’occasione l’artista ha raggiunto lo Skyway Monte Bianco, ma ha scelto di cantare all’esterno in mezzo alla neve. Erica Mou è arrivata seconda a Sanremo Giovani e ha cantato in tutta Europa. Ama molto la natura ed il tema è riportato anche in alcune sue canzoni.

Massimiliano Ossini si sposta in America per visitare la celebre Death Valley, ovvero nella Valle della Morte. Oltre 600 tra piante e fiori sono riusciti ad adattarsi al territorio insieme ad iguane, serpenti e corvi.

Tornato in studio incontra Sofia Mannelli, Presidente Chimica verde bionet. Racconta come attraverso il riciclo di plastiche è possibile realizzare ad esempio teli per l’agricoltura anziché ricavarli dal petrolio. E’ un modo green per ridurre l’impatto ambientale.

Kalipè, Paolo Galli, Deserto di Tabernas e Sergio Leone

Massimiliano Ossini torna sull’isola di Magoodhoo per incontrare ancora una volta Paolo Galli. E’ dirigente del MaRhe, centro di ricerca dedicato allo sviluppo sostenibile. I ricercatori e gli studenti studiano dei metodi innovativi ed originali per preservare l’isola dall’aumento delle temperature.

I cambiamenti climatici ad esempio hanno duramente attaccato la Barriera Corallina che si sarebbe ridotta del 50%. I ricercatori hanno realizzato una sorta di cerotti per curare e proteggere i coralli. In tal modo potranno ricominciare a popolare nuovamente e in maniera consistente i fondali.

Il conduttore torna anche in Spagna, nel deserto di Tabernas. Ogni anno si contano 3.000 ore di sole e in estate raggiunge oltre i 45°. In questo territorio sono stati girati numerosi film Western come Cleopatra, Conan il Barbaro. Ma anche i capolavori di Sergio Leone Il Buono, Il Brutto e il Cattivo e Giù la testa. In Andalusia è stato inoltre aperto un parco tematico, denominato Western Leone.

Massimiliano Ossini incontra poi Nek che regala al pubblico la sua versione di Se Telefonando. Erica Mou invece canta il proprio brano dal titolo Cinema.

Il conduttore raggiunge poi la Valle D’Aosta, per scalare il Monte Cervino.