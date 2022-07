Stasera in tv sabato 9 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 9 luglio 2022. Su Raitre, il documentario Ei fu. Su La7 invece va in onda il film thriller Schegge di paura, con Edward Norton, Richard Gere.

Stasera in tv sabato 9 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Rivediamo la seconda stagione del talent condotto da Antonella Clerici dedicato ai cantanti over 60. Al suo fianco ritroviamo i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti che ha preso il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi. Tra i concorrenti di oggi, Walter Sterbini e Claudia Arvati.

Su Raitre, invece, alle 21.20, il documentario Ei fu. Un ritratto di Napoleone Bonaparte realizzato lo scorso anno per Rai Storia da Alessandro Barbero in occasione del bicentenario della morte. Un racconto che parte dalla sua infanzia e arriva agli ultimi giorni di un uomo che, se oggi fosse vivo, avrebbe probabilmente parecchi milioni di follower.

Su Rai 5, alle 20.45, il programma musicale Carmina Burana. In diretta da Piazza San Marco il concerto diretto dal Maestro Fabio Luisi. Il capolavoro di Carl Orff è interpretato dall’Orchestra e dal Coro del Teatro La Fenice con il soprano Regula Muhlemann, il tenore Michael Schade e il baritono Markus Werba.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Rivediamo la finale del 2021 condotta da Belen Rodriguez, affiancata per la prima volta da Giulia Stabile. Ritroviamo i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Tra i finalisti, la crew Sadeck, il mago Alessandro Parabiaghi e Cristian Sabba, il bambino che salta la corda.

Su Real Time, invece, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. La protagonista di stasera è Lisa. La donna ha sempre avuto problemi di peso, ma la situazione è peggiorata dopo che ha assistito impotente all’uccisione del fratello. Riuscirà però Lisa a superare la sua ossessione per il cibo?

I film di questa sera sabato 9 luglio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2013, di Tze Chun, Fredda è la notte, con Alice Eve, Bryan Cranston. Chloe, proprietaria di un motel, viene presa in ostaggio da un criminale. L’uomo le chiede di aiutarlo a recuperare una grossa somma di denaro custodita da un poliziotto corrotto.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di Jean-Jacques Annaud, Sette anni in Tibet, con Brad Pitt. Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer tenta la scalata del Nanga Parbat, in Pakistan. Catturato dagli inglesi, riesce a fuggire in Tibet, dove incontrerà il Dalai Lama.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1980, di Castellano e Pipolo, Il bisbetico domato con Adriano Celentano, Ornella Muti. Fermata in piena notte da un guasto alla sua automobile, nei pressi di Voghera, la bella milanese Lisa (Ornella Muti) chiede ospitalità a casa di Elia (Adriano Celentano), un agricoltore sgarbato e misogino. Nonostante tutto, però, lei ne resta affascinata e cerca in ogni modo di conquistarlo.

La7, 20 Mediaset, Iris

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Edward Norton, Richard Gere. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane, accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi anche a girare filmini pornografici.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film d’azione del 2012, di Jackie Chan, Chinese Zodiac, con Jackie Chan, Xingtong Yao, Qi Shu. Il mercenario Asian deve recuperare 12 teste di statue, che rappresentano gli animali dello zodiaco cinese. La missione però lo porterà a vivere una fantastica avventura in giro per il mondo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2005, di David R. Ellis, Cellular, con Kim Basinger, Chris Evans, William H. Macy. Jessica viene rapita e rinchiusa in una soffitta. Trova però un telefono e, dopo aver chiamato un numero a caso, cerca di convincere l’uomo che ha risposto ad aiutarla a scappare.

Stasera in tv sabato 9 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Riccardo Milani, Corro da te, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone. Impenitente seduttore, Gianni è disposto a tutto pur di conquistare una donna. Ma la sua vita è destinata a cambiare quando conosce Chiara, una giovane paraplegica piena di vita.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Denis Villeneuve, La donna che canta, con Lubna Azabal. Dopo la morte della mamma, i gemelli Jeanne e Simon Marwan scoprono alla lettura del testamento di avere un fratello e un padre ce non hanno mai conosciuto. Jeanne parte alla ricerca dei familiari.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2018 di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il loro piano è infatti studiato nei minimi dettagli, ma avranno a che fare con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’ Brien.